AKP MHP koalisyonunun arasına Cemil Çiçek girdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım'ın AKP'li eski bakanlarla yaptığı toplantıda "MHP’nin bu işin içinde olması ve gerçek niyetleri konusunda farklı değerlendirmeler yapılıyor; peşlerine takılmamız yanlıştı" diyen Cemil Çiçek hakkında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Çiçek, 'MHP, AKP’yi arkasına taktı' derse, cevap hakkım doğar. Ama 'Arkasına niye takıldınız?’ diye AKP’ye sorarsa, onun cevabı bende değil. Binali Yıldırım Bey’in cevap vermesi lazım" dedi.