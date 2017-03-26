AKP Üniversite eğitimini sıfırladı

CHP, OHAL KHK’leri ile ihraç edilen akademisyenler için harekete geçerek bir rapor hazırladı. İhraçlar nedeniyle bölümlerin kapanma noktasına geldiğinin belirtildiği raporda, en çok ihracın sosyoloji, siyaset ve uluslararası ilişkiler bölümlerinden olması dikkat çekti. CHP öncelikli olarak akademisyenlerin görevlerine iadeleri için çalışma yürütecek. Akademisyenlerin sorunlarının çözümüne dönük yol haritası belirlenecek. Genel Başkan Yardımcıları Selin Sayek Böke ve Zeynep Altıok Akatlı, “İhraç Edilen Akademisyenler, Çölleştirilen Üniversiteler” başlıklı bir rapor hazırladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sunulan raporda; OHAL ile üniversitelerde yaratılan baskı ortamının 12 Eylül’ü aştığı, KHK’lerle üniversitelerdeki rektörlük seçimlerinin kaldırıldığı “rektör atamalarının Saray’a bağlandığı” vurgulandı. Rapora göre AKP’nin 2002-2010 arası 10 yıllık döneminde YÖK Kanunu’nda 15, YÖK Personel Kanunu’nda 19 kez değişiklik yapıldı. Böylece son derece sınırlı olan akademik, idari ve mali özerklikler daha da daraltıldı. OHAL’de 21 KHK ile 8 farklı dalga yaşandı. Rapor şu bilgiler verildi:





15 üniversite kapandı: 191 üniversitenin 15’i KHK ile kapatıldı. Bunların tamamı AKP iktidarında kurulan, kapsamı, müfredatı ve kapasitesi sınırlı kurumlardı. Kapatılan üniversitelerde 64 bin 533 öğrenci ve 2 bin 805 öğretim elemanı vardı. 15 üniversiteden “ODTÜ’deki toplam akademik kadro kadar akademisyen” ihraç edildi ve ODTÜ öğrenci sayısının yaklaşık iki katı kadar öğrenci mağdur oldu.





4 bin 811 ihraç: 112 üniversiteden toplam 4 bin 811 akademisyen ihraç edildi. 16’sı başka bir göreve iade edildi. “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzalayan 312 akademisyen ihraç edildi.





En çok imzacı Sosyoloji ve Siyasetten: Sosyoloji ve siyaset bilimi bölümlerinden 19’ar, gazetecilik bölümlerinden 14, iktisat bölümlerinden 13, hukuk bölümlerinden 10, kamu yönetimi bölümlerinden 10 akademisyen ihraç edildi.





Bölümler kapanma noktasında : Çok sayıda bölüm ihraçlarla birlikte fiilen kapandı. Ankara Üniversitesi Tiyatro, Eğitim Bilimleri fakülteleri, Ege Üniversitesi Felsefe ve Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin tüm bölümleri en ağır kayıpları veren bölümler oldu. Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümü’ndeki 11 hocanın 7’si ihraç edilince, bölüm çalışmalarına devam edebilsin diye coğrafya dalından öğretim üyesi görevlendirildi. İletişim Fakültesi’nde 108 öğretim üyesinden 25’i ihraç edildi.





Emekli hocalara ders yok: İhraçlar sonrası üniversitelerde bütçe yetersizliği gerekçe gösterilerek çok sayıda emekli öğretim üyesinin dışarıdan verdiği dersler iptal edildi.





İhraçlar yargısız infaz





“OHAL KHK’leri ile üniversiteler tam anlamıyla çölleştirilmektedir” denilen raporda, ihraçların hiçbirinde herhangi bir soruşturmanın olmadığı vurgulandı. İsimleri rektörlükler tarafından YÖK’e bildirilen, YÖK tarafından da hükümete iletilen akademisyenlerin okullarından uzuklaştırıldığı belirtilen raporda, “Akademisyenlere savunma hakkı tanınmamış, en ufak bir delil önlerine konulmamış, Barış İçin Akademisyenler Bildirisi’ne atılan imzalar gerekçe gösterilmiştir. İhraçlar yargısız infaz niteliğindedir” ifadeleri kullanıldı.