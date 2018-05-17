Samanyolu Haber /Gündem / AKP-MHP ittifakında bir çatlak daha: Bölge halkı ittifaktan rahatsız /17 Mayıs 2018 21:48

AKP-MHP ittifakında bir çatlak daha: Bölge halkı ittifaktan rahatsız

AKP ile MHP’nin oluşturduğu “Cumhur İttifakı”nda ilk çatlak geçen günlerde yaşandı. MHP İstanbul Milletvekili Atilla Kaya, "AKP’ye ve onun Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan’a oy vermeyin. Ben öyle yapacağım" demişti.

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MHP'li vekilin ardından ittifakta ikinci çatlak yaratan açıklama ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik'ten geldi.

Haberturk TV'den Kübra Par'a konuşan Çevik, bölge halkının MHP ile ittifaktan da çok mutlu olmadıklarını söyledi.

Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması yönünde kanaat belirten AKP'li isimlerin ifadeleri hatırlatılan Çevik, bırakılmaması gerektiğini düşündüğünü, Demirtaş'ın Kobani olaylarında insanları sokağa sürdüğünü ve Hendek olaylarını başlattığını iddia etti.

İlnur Çevik  "Seçimlerden sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın kürtler konusunda o bölge insanını rahatlatacak bir takım girişimlerde bulunacağına inanıyorlar" ifadelerini kullanarak, bölge insanının MHP ile ittifaktan da çok mutlu olmadıklarını söyledi.

Konu Bahçeli'nin gündeme getirdi af meselesine de geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın af konusuna fazla girmek istemediğini belirten Çevik, "Bu bir çıkmaz sokak" diyerek, af konusunun çok parlak bir fikir olmayabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Danışmanı Çevik'e göre seçimden sonra yeni çözüm süreci olabilir.
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