Zarrab davasından sonra ikinci şok... Birleşmiş Milletler, Türkiye'ye soruşturma açtı

Yedioth Aharonoth gazetesine göre, Celem Power Capacitors of Jerusalem (Kudüs Celem Elektrik Kondansatörleri) tarafından üretilen elektronik kondansatör sevkiyatına, Temmuz 2017’de Birleşik Arap Emirlikleri’nde el konuldu.







Yedioth Aharonoth’un haberi, Birleşmiş Milletler’in, Türkiye’nin, BM Güvenlik Konseyi’nin Tahran’la ilgili yaptırımlarını çiğneyerek İsrail’de yapılan elektronik ekipmanı İran’a gönderip göndermediğini araştırdığını ve BM’nin İsrail’den konuyla ilgili detaylı bilgi istediğini bildiriyor.





Habere göre, Temmuz 2017’de Celem Power Capacitors of Jerusalem (Kudüs Celem Elektrik Kondansatörleri) tarafından üretilen elektronik kondansatörlerin sevkiyatına Birleşik Arap Emirlikleri’nde el konuldu. Şirketten kaynaklar ekipmanın bir Türk firmaya satıldığını söyledi. İsrailli şirket, “Biz düşman ülkelere satış yapmıyoruz. Eğer sevkiyat gerçekten İran’a ulaştıysa, o zaman Türk alıcı bizi dolandırdı demektir,” diye açıklama yaptı.





Haberler, Türkiye’yle İsrail arasında, Kudüs’te ABD elçiliği açılmasını protesto etmek üzere Gazze sınırında toplanan on binlerce Filistinlinin İsrail birlikleri tarafından öldürülmesi üzerine yaşanan diplomatik kriz sırasında geldi. Çarşamba günü, Gazze’deki olaylar sebebiyle Türkiye’nin sınırdışı ettiği Türkiye İsrail Büyükelçisi Eitan Naeh, İstanbul Atatürk Havaalanı’nda detaylı yapılan güvenlik araması sırasında filme çekildi.





Bu güvenlik kontrolü Türk medyasında yayınlandı. Birçok eski diplomat, dokunulmazlığı olsa da diplomatların güvenlik kontrolünden geçmesinin olağandışı olmadığını söyledi, fakat bunun yayınlanması için medyanın çağırılmasının küçük düşürücü bir hareket olduğunu belirttiler.





Karşılığında İsrail Dışişleri Bakanı, Türkiye’nin İsrail Büyükelçisi’ni isteyerek küçük düşürüşünü protesto etmek için İsrail’de kalan tek Türk diplomat olan Umut Deniz’i çağırttı, ve DEniz’in gelişini filme çekmesi için İsrail basınını davet etti.





Pazartesi günü, Kudüs’te Amerikan Büyükelçiliği’nin açıldığı gün, Gazze’de öldürülen 58 Filistinlinin ölümüne karşılık Türkiye, İsrail ve ABD’deki büyükelçilerini geri çağırıp, İsrail Büyükelçisi Naeh’i ve İstanbul’daki konsolosu sınırdışı etti. Buna karşılık İsrail de, ülkesinin Filistinlilerle bağlarından sorumlu olan Kudüs’teki Türk konsolosunu sınırdışı etti.





Ayrıca, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasında kamu önünde tatsız bazı atışmalar meydana geldi.