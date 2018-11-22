Samanyolu Haber /Gündem / AKP-MHP ittifak kulisi... Hangi illerde MHP aday çıkarmayacak? /22 Kasım 2018 16:54

AKP-MHP ittifak kulisi... Hangi illerde MHP aday çıkarmayacak?

Kulislere yansıyan iddialara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli arasındaki görüşmede AKP'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları üzerinde duruldu. Bu üç ilde MHP'nin aday çıkarmayarak AKP'yi destekleyeceği ileri sürüldü.

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CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın aktardığı kulis bilgilerine göre, Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli arasında gerçekleşen görüşme sonrası şu iddialar gündeme geldi:

— Üç büyükşehirde mutabakat olduğu kulislerde konuşuluyor. İstanbul'dan Binali Yıldırım, Ankara'dan Mehmet Özhaseki, İzmir'den Nihat Zeybekci'nin aday gösterileceği yönünde beklenti büyük. MHP bu üç büyükşehirde aday çıkarmayarak AKP'ye destek verecek deniliyor.

MHP'NİN İSTEDİĞİ 4 İL

- İller için net bir sayı konuşulmadığı ama üzerinde çalışılacak iller arasında MHP'nin hassasiyet gösterdiği Manisa, Mersin, Osmaniye'nin olduğu, ayrıca Balıkesir için de işbirliği aranacağı kulislerde konuşuluyor. Bu illerde anketlere bakılacak. Buralardaki sonuçlara göre hangi partinin aday göstereceği netleşecek.

— Adana da önemli… MHP bir önceki yerel seçimde aldığı belediye başkanlığını korumak istiyor. Ancak AKP için de kritik bir il. Genel seçimde yüksek bir oy oranı alınmıştı. MHP Hüseyin Sözlü'yü aday göstereceğini çok önce ilan etti. Adana konusunda nasıl bir karar çıkacak henüz belli değil.

— Bazı ilçelerde de işbirliği olacak. Mesela Ankara'da Etimesgut ve Polatlı'yı MHP'ye bırakılabilir deniliyor. Bir de Alanya'da MHP adayı üzerinden işbirliği olabileceği kulislerde konuşuluyor.
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