AKP-MHP ittifak kulisi... Hangi illerde MHP aday çıkarmayacak?

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın aktardığı kulis bilgilerine göre, Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli arasında gerçekleşen görüşme sonrası şu iddialar gündeme geldi:







— Üç büyükşehirde mutabakat olduğu kulislerde konuşuluyor. İstanbul'dan Binali Yıldırım, Ankara'dan Mehmet Özhaseki, İzmir'den Nihat Zeybekci'nin aday gösterileceği yönünde beklenti büyük. MHP bu üç büyükşehirde aday çıkarmayarak AKP'ye destek verecek deniliyor.





MHP'NİN İSTEDİĞİ 4 İL





- İller için net bir sayı konuşulmadığı ama üzerinde çalışılacak iller arasında MHP'nin hassasiyet gösterdiği Manisa, Mersin, Osmaniye'nin olduğu, ayrıca Balıkesir için de işbirliği aranacağı kulislerde konuşuluyor. Bu illerde anketlere bakılacak. Buralardaki sonuçlara göre hangi partinin aday göstereceği netleşecek.





— Adana da önemli… MHP bir önceki yerel seçimde aldığı belediye başkanlığını korumak istiyor. Ancak AKP için de kritik bir il. Genel seçimde yüksek bir oy oranı alınmıştı. MHP Hüseyin Sözlü'yü aday göstereceğini çok önce ilan etti. Adana konusunda nasıl bir karar çıkacak henüz belli değil.





— Bazı ilçelerde de işbirliği olacak. Mesela Ankara'da Etimesgut ve Polatlı'yı MHP'ye bırakılabilir deniliyor. Bir de Alanya'da MHP adayı üzerinden işbirliği olabileceği kulislerde konuşuluyor.