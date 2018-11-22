Samanyolu Haber /Spor / Alman taraftar protestosu işe yaradı: Pazartesi maç yapılmayacak /22 Kasım 2018 17:02

Alman taraftar protestosu işe yaradı: Pazartesi maç yapılmayacak

Alman futbol taraftarlarının protestodan boykota uzanan eylemleri karşısında Bundesliga'da pazartesi maçlarının kaldırılmasına karar verildi.

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Sahaya atılan tenis topları, kale ağzına yağdırılan tuvalet kağıtları, tribünlerde açılan 'hayır, karşıyız' pankartları: Alman futbolseverler geçen sezondan beri Bundesliga'ya sızan pazartesi maçlarına yönelik hissiyatlarını çok net belli etti.

DAHA ÜÇ SEZON YÜRÜRLÜKTE

İşler Borussia Dortmund taraftarının meşhur Sarı Duvarı boş bırakması ve boykot tehditlerinin dile getirilmesiyle ciddiye binerken Alman Futbol Ligi (DFL) 2021-22 sezonundan itibaren pazartesi maçlarının kaldırılacağını duyurdu. 

DFL, medya-yayın hakları yeniden müzakere edildiğinde pazartesi maçlarının kalkacağını açıklayarak 2021-22 sezonuna işaret etti.

SEZONDA 5 PAZARTESİ MAÇI

2017-2018 sezonun başlayıp 2020-21 sezonunu da kapsayan 4.64 milyar dolarlık anlaşma, sezonda 5 pazartesi maçı oynanmasını öngörüyor. Kulüpler anlaşmanın süresi dolana dek bu taahhütlerine bağlı kalacaklarını belirtti. 2020'de tekrar pazarlığa oturulduğunda ise pazartesi maçları kesinlikle masada olmayacak.

PAZARA KAYDIRILACAK

Kulüplerin Avrupa maçları derken, fikstürdeki sıkışıklığı kaldırmak için pazartesi maçına meylettiklerini savunan DFL, artık çareyi pazar gününe 5 ilave maç koymakta arayacağını belirtti. 

Alman Taraftar Projesi Koordinatörü Michael Gabriel, kararın, futbolun dinlemeye başladığının göstergesi olduğunu ve taraftarların memnuniyetle karşıladığını söyledi.

İngiliz Premier Lig'de yıllardır çok yaygın olan pazartesi gecesi maçının Bundesliga'ya transferini, maçları TV'den izleyenler memnuniyetle karşılaşmıştı.

Ama stadyuma giden, hatta deplasmana yolculuk eden çekirdek taraftarlar için pazartesi gecesi maçı, çalışma saatlerinin üzerine fazladan yorgunluk anlamına geliyor.

Bu yüzden geçen sezonki 5 pazartesi gecesi maçı protestolarla geçti. DFL'nin gelecekte olmayacak açıklamasına karşın, protestoların bu sezon da devam edeceği taraftar gruplarınca açıklandı. İkinci ve üçüncü ligde de pazartesi oynanan maçlar protesto ediliyor.

Taraftar gruplarının ortak açıklamasında "Artık tek bir pazartesi maçı bile istemiyoruz" resti çekilirken "Televizyona göre ayarlanan fikstür maça giden taraftarların çıkarlarına temelden aykırı… Futbol taraftar için var, kar etmek için değil" vurgusu yapıldı.

Bu sezonun ilk pazartesi maçını 3 Aralık'ta oynayacak taraflar olan Nürnberg ile Bayer Leverkusen'in taraftarları geniş çaplı protestolar düzenleyeceklerini şimdiden ilan etti.
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