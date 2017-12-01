AKP’li vekilden Kılıçdaroğlu için inanılmaz istek: Evi ve parti binası aransın

Kılıçdaroğlu, partisinin 28 Kasım’daki grup toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu, kardeşi, eniştesi, dünürü ve eski özel kalem müdürünün ‘vergi cenneti’ Man Adası’ndaki şirkete 2011’de gönderdiği 15 milyon doları tek tek sıraladıktan sonra swift mesajlarını ve dekontlarını göstermişti.









Ankara başsavcılığı da belgelerin doğru olup olmadığı hakkında soruşturma başlatmıştı. Ayrıca Erdoğan şimdiye dek Kılıçdaroğlu’na iki farklı dava açarak toplamda 3 milyon lira tazminat istemişti.





‘Belgeleri vermezse adresi aransın’





AKP’li Külünk, CHP lideri hakkında bugün İstanbul başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.





Dilekçede, Kılıçdaroğlu ve ‘tespit edilecek diğer şüpheliler’ hakkında ‘silahlı terör örgütünün amaçları ve prensipleri doğrultusunda faaliyet yürütmek suretiyle Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek’ ile ‘cumhurbaşkanına hakaret ve iftira’dan soruşturma başlatılması istendi.





Kılıçdaroğlu’nun elindeki belgelerin savcılık tarafından istenmesi talep edilen dilekçede şöyle dendi: “Bu belgeleri savcılığınıza teslim etmediği takdirde evinde, iş yerinde ve CHP genel merkezinde arama yapılmak suretiyle belgelere el konulması, şüpheli hakkında kovuşturma açılarak cezalandırılması talep edilir.”