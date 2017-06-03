AKP’li belediyeden Albayraklara 100 milyon liralık ihale

Cumhuriyet’ten Aykut Küçükkaya’nın haberine göre AKP’li belediye, 22 Kasım 2016’da ‘Şahinbey ilçe genelinde atık yönetimi, çöp toplama işi ve cadde ve sokakların elle ve makine ile süpürülmesi hizmet alımı’ ihalesi açtı.







İhaleden 13 gün sonra Gün Hilal İnşaat şirketi Kamu İhale Kurumu’na ihalenin iptali için başvurdu. Kurumun ‘mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğuna’ karar verdiği ihale iptal edildi.





Değişikliğin ardından kazandı





Belediye aynı ihaleyi 24 Mart’ta yine düzenledi. Ancak ihale şartlarında değişiklikler yapıldı. Değişiklilerin ardından, Albayrak Grubu’nun ‘Yeşil Adamlar Atık Yönetimi ve Taşımacılık Anonim Şirketi’, 100 milyon 800 bin lira teklifle ihaleyi kazandı.





Ne değişti?







Ancak ihalenin şartnamesindeki değişiklikler tartışma konusu oldu. Değişiklikler şöyle:





* Birinci ihalede istenilen belgeler arasında ‘mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve-veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi, gerçek kişi veya tüzelkişi olmasında kayıtlı olduğu-bulunduğu ticaret ve-veya sanayi odasında ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıt olduğunu gösteri belge’ varken ikinci ihale ilanında bu belgeler yer almadı.





* Birinci ihalede ‘makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporunda’ ihale kapsamında çalıştırılacak ‘tüm araçlar’ ifadesi yer alırken, ikinci ihalede ihale konusu işin yapılabilmesi için çalıştırılacak araçlarla ilgili değişikliğe gidildi. İlk ihalede ‘5.5 m3 kapasiteli hidrostatik vakumlu yol süpürme ve yıkama aracı’ ibaresi vardı, ikinci ihalede bu değer ‘4.5- 5.5’ oldu. İlk ihalede ‘2 m3 kapasiteli yol yıkama ve süpürme araçlarından bir tanesi 2015 model ve üzeri olması istenirken’, ikinci ihalede ‘2014 model ve üzeri’ istendi.





* Ayrınca ikici ihale ilanına “Teşvik işleminin aslına yoğunluğunun noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur’’ ve “Konsorsiyumda, makine, teçhizat ve ekipmana ilişkin belgeler, her bir ortağın kendi kısmı göz önünde bulundurularak, ortaklardan ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir” ifadeleri yer aldı.







‘Manidar buluyorum’





Şahinbey Belediyesi’nin CHP’li Meclis üyesi Uğur Kalkan, ihaleler arasındaki değişikliği ‘manidar’ bulduğunu söyledi.





Kalkan, şöyle devam etti: “Bu iki ihale ilanını yan yana koyunca bana üniversitelerde adrese teslim kadro işlemlerini hatırlattı. Yeşil Adamlar Atık Yönetimi, Albayrak Grubu bünyesinde hizmet vermekte. İnternet sitelerine baktığımız zaman referanslar arasında Antep-Şahinbey Belediyesi diye yazılmış. 6 bin 317 şehit vererek kazandığımız ‘Gazi’ unvanını ekleme zahmetinde bulunmamışlar veya Gazi olduğumuzdan haberleri yok. 1’nci ve 2’nci ihalede bu kadar farklılık olmasını manidar buluyorum.”