Türkiye dünyada 145 ülkeden daha huzursuz

Sydney merkezli Ekonomi ve Barış Enstitüsü’nün 2017 Küresel Barış Endeksi’ne göre Türkiye, 163. ülkenin olduğu listede 146. sırada. Ülkelerin iç barışını ölçen endeks sonuçları, dünyanın terör tehdidi ve siyasi huzursuzluklara karşın daha barışçıl hale geldiğini belirtiyor.





Listenin birincisi 10 yıldır değişmiyor. İzlanda yine dünyanın en barışçıl ülkesi olarak ölçüldü. İzlanda’yı Yeni Zelanda ve Portekiz takip etti. Endekste en barışçıl 10 ülkeden 8’i Avrupa ülkesi olurken birçok ülkede popülist partilerin seçim zaferi ve artan terör tehdidi nedeniyle durumun geçen yıla göre kötüleştiği kaydedildi. 93 ülkede güvenlik durumunu daha iyi hale geldiği, 68 ülkede ise durumun kötüleştiği kaydedildi. Kuzey Amerika, Avrupa’nın arkasından en barışçıl ikinci bölge olarak listede yer aldı. Rapora göre, Donald Trump’ın başkan olması sonrasında ABD’nin iç birliği zarar gördü. ABD 163 ülke içerisinde 11 puan düşüşle 114. sıraya geriledi. Enstitünün kurucusu Steve Killelea, “Artan eşitsizlik, yolsuzluk algısının artması ve basın özgürlüğünün kaybolması, ABD’nin çarpıcı bir biçimde kötüye gitmesine katkı sağladı” dedi.





Türkiye puan kaybetti





Türkiye geçen seneye göre 1 puan kaybederek endekste Kolombiya ile birlikte 146. sırada yer aldı. Türkiye’nin Avrupa içerisinde “belirgin bir aykırılık” oluşturduğu belirtilen raporda, Türkiye’deki siyasi durumun son yıllarda kötüleştiği ve Temmuz 2016’daki askeri darbe girişimiyle doruk noktasına çıktığı ifade edildi. “Dünyada çok daha fazla ülke tarihsel olarak yüksek düzeyde terörizmle baş etmek zorunda kaldı” denilen raporda, Danimarka, İsveç, Fransa ve Türkiye gibi terörizm nedeniyle rekor sayıda ölümlerin yaşandığı ülkelerin sayısının arttığı ifade edildi. Raporda ayrıca “serbest bilgi akışında” bir kötüleşme kaydedilirken bu açıdan en büyük gerilemenin Yunanistan, Türkiye ve Macaristan’da yaşandığı belirtildi. Suriye arka arkaya beşinci kez Küresel Barış Endeksi’nin son sırasında yer aldı. Afganistan, Irak, Güney Sudan ve Yemen’in durumu da Suriye’den çok az daha iyi olarak değerlendirildi.