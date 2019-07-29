Samanyolu Haber /Gündem / AKP’li başkana AKP'li kadınlardan tepki /29 Temmuz 2019 19:16

AKP’li başkana AKP'li kadınlardan tepki

Samsun’un Terme ilçesinde bir grup kadın yağmur yüzünden çamur içinde kalan yolların yapılması için belediye binası önüne geldi. Kadınların yanında yerel basın mensuplarını gören AKP’li Belediye Başkanı Ali Kılıç, 'Gazetecileri de alıp gelmişsiniz, size şov yaptırtmam” diyerek sert tepki gösterdi. Başkanın bu tavrına bir kadının “oy isterken böyle konuşmuyordun' demesi dikkat çekti.

AKP’li başkana AKP'li kadınlardan tepki

Terme ilçesinde bir grup kadın, yollarının kötü olduğunu söyleyerek belediye önünde toplanarak Başkan Kılıç'ı beklemeye başladı. Başkan Kılıç'ın gelmesi üzerine kadınlar yağan yağmur sonrası yollarının çamur içinde kaldığını ve evlerini su bastığını belirterek başkandan yardım istedi.

“BURADA ŞOV YAPMAYIN”

Başkan Kılıç, yerel gazetecileri kadınların davet ettiğini düşünerek, “Buraya basını da alıp gelmişsiniz. Şov yapmayın. Burada kimseye şov yaptırmam. Benim makamım burada. 4 aydır kapımız herkese açık” diye çıkıştı.

“SENİ BİZ BAŞKAN YAPTIK”

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın sözleri karşısında neye uğradıklarını şaşırdı. Kadınlar, “Biz burada şov yapmıyoruz. Basın kendisi geldi. Bize çamurlu yollarımızı yapacağınıza dair söz verdiniz. Biz AKP'ye verdik, sizi biz Başkan yaptık. Cumhurbaşkanımıza işte böyle böyle kaybettirdiniz. Suç sizde değil oy verdiğimiz için bizde.” diyerek tepki gösterdi.

“OY İSTERKEN BÖYLE KONUŞMUYORDUN”

Tartışmanın ardından Ali Kılıç makamına geri döndü. Kadınlar ise, “İnsan bir hoşgeldiniz, bacılarım nasılsınız der. Biz öyle mi davrandık oy isterken böyle konuşmuyordun.” diyerek tepkilerini dile getirdi.
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