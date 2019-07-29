Samanyolu Haber /Gündem / Dün: ‘Operasyonla alındı’, bugün: ‘GBT taramasında yakalandı!' /29 Temmuz 2019 19:21

Dün: ‘Operasyonla alındı’, bugün: ‘GBT taramasında yakalandı!'

Siyah trasporterlarla kaçırılan ve aylardır haber alınamayan Salim Zeybek, Erkan Irmak, Yasin Ugan ve Özgür Kaya’nın dün Ankara TEM’de gözaltına oldukları ortaya çıktı. Aileler polisler tarafından aranarak eşlerinin emniyette olduğunu öğrendi.

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Aynı anda 4 kişinin Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bırakılması dikkat çekerken, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Dün gece 'bir operasyonla alındı' dendi, bugün ise 'yolda yürürken GBT taramasında yakalanmış' deniyor.” ifadelerini kullandı.

Gergerlioğlu, “Aylardır kendilerinden haber alınamayan kişilerden sabah haber alındı. Bu kişiler ortadan kaybolan kişilerdi. Aileler sabah gittiğinde kapıdaki polisler 4 kişi yürürken ‘GBT’ye yakalandığını ve gözaltına alındığını’ söylemiş.” dedi.

EŞLERİ HÂLÂ GÖRÜŞÜMEDİ

Şu ana kadar kaçırılan kişiler hakkında hiçbir devlet kurumundan tatminkâr cevap alınamadığını söyleyen Gergerlioğlu Artı TV’de, “Halen eşleri ve avukatları bu kişilerle görüşemiyor. Savcı 'onların avukatı olduğunuzu nereden bilelim?' diye bir cümle sarfetmiş.” şeklinde konuştu.
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