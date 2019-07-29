Dün: ‘Operasyonla alındı’, bugün: ‘GBT taramasında yakalandı!'

Aynı anda 4 kişinin Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bırakılması dikkat çekerken, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Dün gece 'bir operasyonla alındı' dendi, bugün ise 'yolda yürürken GBT taramasında yakalanmış' deniyor.” ifadelerini kullandı.







Gergerlioğlu, “Aylardır kendilerinden haber alınamayan kişilerden sabah haber alındı. Bu kişiler ortadan kaybolan kişilerdi. Aileler sabah gittiğinde kapıdaki polisler 4 kişi yürürken ‘GBT’ye yakalandığını ve gözaltına alındığını’ söylemiş.” dedi.





EŞLERİ HÂLÂ GÖRÜŞÜMEDİ





Şu ana kadar kaçırılan kişiler hakkında hiçbir devlet kurumundan tatminkâr cevap alınamadığını söyleyen Gergerlioğlu Artı TV’de, “Halen eşleri ve avukatları bu kişilerle görüşemiyor. Savcı 'onların avukatı olduğunuzu nereden bilelim?' diye bir cümle sarfetmiş.” şeklinde konuştu.