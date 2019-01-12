AKP Kocaeli adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de aday tanıtım toplantısına katıldı ve yerel seçimler için belediye başkan adaylarını açıkladı.





AKP Kocaeli ilçe adayları şu şekilde:





Başiskele: Yasin Özlü





Çayırova: Bünyamin Çiftçi





Darıca: Muzaffer Bıyık

Derince: Zeki Aygün







Dilovası: Hamza Şayir





Gebze: Zinnur Büyükgöz





Gölcük: Ali Yıldırım Sezer





İzmit: Azize Sibel Gönül





Kandıra: Adnan Turan





Karamürsel: İsmail Yıldırım





Kartepe: Muhammet Mustafa Kocaman





Körfez: Şener Söğüt





'Üyemiz olan 10 bin seçmenin kaydı yok'

Erdoğan konuşmasının seçmen sayısına değindiği kısmında ise şunları söyledi:





"Seçmen kütüklerini incelediğimizde AK Parti üyelerinden 504 bininin burada kayıtlarını olmadığını tespit ettik. Bir önceki seçime göre ilçe değiştiren 1,5 milyon kişi içinde de 222 bin AK Parti üyesi var.





"Bu seçimde 1 milyon gencimiz ilk defa oy kullanacak. Bu rakamlar Kocaeli'de, ilk defa oy kullanacak kişi sayısı 23 bine yakın. Bir önceki seçime göre şehre yeni gelen seçmen sayısı yaklaşık 38 bin. Bir önceki seçimde oy kullanıp da listelerde olmayan kişi sayısı yaklaşık 20 bin. Üyemiz olup da seçmen kaydı bulunmayanların sayısı 10 bin civarındadır."





Erdoğan sözlerini "Tüm il ve ilçe başkanlarına talimat veriyorum. Seçmen kütüklerinde isimleri olmayan üyelerimizin adreslerini bulup kayıtlarını yaptıracaksınız" şeklinde sürdürdü.