Samanyolu Haber /Gündem / YSK: Beyan ettiği yerde oturmayan seçmenin kaydı dondurulacak /12 Ocak 2019 16:56

YSK: Beyan ettiği yerde oturmayan seçmenin kaydı dondurulacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), beyan ettiği yerde oturmadığı belirlenen seçmenlerinin kayıtlarının dondurulacağını duyurdu.

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Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimine ilişkin bazı bölgelerde seçmen hareketinin olduğu ve bu hareketin muhtarlık seçimlerini etkilemeye yönelik olarak yapıldığı hakkında; basında haberler yer almakta olup, bazı ilçe seçim kurulu başkanlıkları ile siyasi partilerden de Başkanlığımıza bilgiler ulaşmaktadır.

4-17 Ocak 2019 tarihleri arasında muhtarlık bölgesi askı listeleri güncelleştirilmek üzere askıya çıkarılmıştır. Yapılan tahkikat sonucunda beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenen seçmenlerin kayıtları dondurulacak olup, bu durumda olan seçmenler askı süresi içinde gerçek yerleşim yerlerine kayıtlarını aldırmadıkları takdirde önceki yerleşim yerinde de oy kullanamayacaklardır.

Bu nedenle; seçmenlerimizin gerçek yerleşim yerlerinde kayıtlı olmaları, oy kullanma yetkileri bakımından yasal zorunluluktur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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