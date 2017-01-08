Samanyolu Haber /Gündem / AKP kendi teklifine bile sahip çıkmadı /08 Ocak 2017 01:36

AKP kendi teklifine bile sahip çıkmadı

Başbakan Binali Yıldırım’ın ‘müjde’ olarak açıkladığı ‘emekliye ek ikramiye’, ‘sicil affı’ ve ‘esnafa 250 milyarlık borç yapılandırma kredisi’ düzenlemelerini de içeren torba tasarının, önceki akşamki görüşmeleri, sürpriz bir engele takıldı.

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Tasarının önceki akşam Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmelerinde muhalefet, Yıldırım’ın ‘müjde’ olarak duyurduğu borç yapılandırma kredisini içeren 23. maddesinin oylamasında toplantı yeter sayısı istedi. 184 vekilin hazır bulunmasını gerektiren bu talebin yoklamasında salonda 179 AKPli vekilin olduğu ortaya çıktı. Oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Akif Hamzaçebi’yi de sayınca yoklamada sayı 180’e çıktı, ancak 184 olan toplantı yeter sayısı için 4 eksik kaldı. Hamzaçebi de bunun üzerine anayasa görüşmelerinin başlayacağı pazartesi günü toplanmak üzere Meclis’i kapattı.
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