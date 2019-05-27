Samanyolu Haber /Gündem / AKP Kanser hastalarını ölüme terk etti /27 Mayıs 2019 09:33

AKP Kanser hastalarını ölüme terk etti

Hükümet, kanser hastalarının kullandığı ve daha önce SGK’nın ödeme listesinde yer alan ilaç ve tıbbi malzemelerin birçoğunu artık ödeme kapsamından çıkardı. Kanser nedeniyle zor günler geçiren hastalar ölüme terk edildi.

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Konuyu Meclis’te gündeme getiren CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, kanser hastalarının alması zorunlu tıbbi malzemelere ilişkin sorunları gün geçtikçe büyüdüğünü belirterek, “Ömür boyu kolostomi adaptörü ve torbası için sağlık kurulu raporu çıkartmasına rağmen iki ayda bir 500 liraya yakın fark ücreti ödemek zorunda kalan bir emeklimizin veya asgari ücretlimizin çektiği sıkıntıyı göz önüne almak zorundayız. Alınan ücret farkı uygulaması vatandaşlarımız için ağır bir külfet oluşturuyor.” dedi.

SGK’nın kanser tedavisini bitirip ömür boyu tıbbi cihaz kullanmak zorunda olan hastaların maliyetlerinin tamamını karşılamadığını hatırlatan Şevkin, “Zorunlu tıbbi cihaz kullanan hastalardan neden fark alınıyor?” diye sordu.

TÜRKLERE PARALI, SURİYELİLERE BEDAVA

CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer de kanser hastalığının tedavisinde kullanılan ve hastalığın yenilmesinde çok etkili olan “Ibrance” ve “Reampla” isimli ilaçlar bulunduğunu söyleyerek, “Bu ilacı kullanan hastaların iyileşme oranları bayağı yüksektir ancak şöyle bir sorun vardır: “Ibrance” veya “Reampla” isimli ilaç eczanelerde bulunmasına rağmen SGK tarafından bu ilaçların ödemesi yapılmamakta, ilacın hastalar tarafından parası ödenerek alınması gerekmektedir. İlaç çok pahalı olduğu için birçok hasta para ödeyememekte ve tedavileri eksik kalmaktadır. Oysa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına SGK tarafından verilmeyen bu ilaçlar Suriyelilere bedava verilmektedir. Suriyeli kanser hastalarının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kanser hastalarından ne ayrıcalığı vardır anlamak mümkün değildir. Suriyelilere bedava verilen “Ibrance” isimli ilacın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına da bedava verilmesi zorunluluktur.” dedi.
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