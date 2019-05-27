Hukuksuz bir şeklide cezaevine gönderilen 4 günlük Safiye Bebek ve annesi için tahliye çağrısı yapan yakınları yeni bir imza kampanyası başlattılar.

Hatice Şahnaz’ın eşi ve annesi, yeni doğan bir bebeğin ihtiyacı olan gerekli eşyaları cezaevine götürdüklerinde, cezaevi idaresi tarafından bir çok zorluklarla karşılaşmışlar. Bebeğin ihtiyacı olan bu eşyaların birçoğunu kabul edilmemiş . Cezaevine biberon, bebek battaniyesi, puset, bez ve giysileri sakıncalı bulunmuş . Bunun yanında Cezaevi koşulları 4 günlük bir bebeğin bakımı açısından ciddi riskler de taşıyor.

4 günlük Safiye bebek ve Annesine Özgürlük Çağrısı!





Cezaevinde tutulduğu için Hatice Şahnaz ve yeni doğan bebeği Safiye’nin sağlığından ve yaşam hakkından endişe duyuyoruz. Lüften çağrımıza destek olun…





Hatice Şahnaz, 4 Eylül 1990 tarihinde Antalya’da doğmuş, Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olup, 26 Mayıs itibari ile 4 günlük bebeğiyle birlikte Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutulmaktadır.





Henüz 3 haftalık hamile iken 4 Eylül 2018 tarihinde gözaltına alınmış, 6 Eylül 2018 tarihinde Antalya 1. Sulh ceza hakimliğince silahlı terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla tutuklanmıştır.





8 Kasım 2018 tarihinde yapılan ve yaklaşık 10-15 dakika süren ilk duruşmada, Hatice Şahnaz hamile olduğu için sorulara “evet-hayır” şeklinde cevaplar verebilmiş, etkin şekilde kendisini savunamamıştır. Mahkûmiyet kararında kullanılan gerekçedeki deliller önceden kendisine tebliğ edilip cezaevi koşullarında hamile bir kadın olarak savunmasını hazırlamasına da imkân tanınmamıştır. Duruşma sona erdikten sonra mahkeme 5-10 dakika ara vermiş, 5-10 dakikalık aradan sonra duruşma salonuna giren Hatice Şahnaz, avukatı, eşi ve annesinin olduğu ortamda, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına mahkûm edilmiştir. Avukatı, ''Hâkim bey müvekkilim hamile; biz tutuksuz yargılanır diye ek süre de istemedik.'' demiştir. Mahkeme başkanı ise, ''Bize bir şey anlatmadı. Bırakamayız. Ek süre de alsanız tutuklayacağız. Bu süre de yine içeride kalır; bir şey de değişmez.'' Demiş. Hatice Şahnaz’a da ''Boşuna üzülmeyin; hamile olduğunuz için bebeğiniz 6 aylık olduktan sonra İstinaf Mahkemesi serbest bırakır.'' şeklinde beyanda bulunmuştur. Avukatı “biz bu ilk duruşmada karar vereceğinizi beklemiyorduk” şeklinde hitap edince, Mahkeme başkanı “Bizim kararımız önceden belliydi, siz ne söylerseniz söyleyin, mahkûmiyet kararı verecektik.” demiştir.





28 Şubat 2019 tarihinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, duruşma açmadan, yeniden yargılama yapmadan, Hatice Şahnaz’ın savunmasını almadan, tanıkları dinlemeden, bağımsız ve objektif bilirkişi incelemesi yaptırmadan, dosya üzerinden yaptığı inceleme sonucu, “istinaf başvurusunun esastan reddine ve tutukluluğun devamına'' şeklinde karar vermiştir.





Cezaevi koşulları, hamile bir kadın açısından hayatı fazlasıyla çekilmez hale getirmekteyken yeni doğmuş bir bebekle daha da zor hale gelmiştir. Annenin, yeni doğan bebeğiyle birlikte dinlenebileceği uygun ortam bulunmamaktadır. Koltuk, minder ve yastık gibi malzemeler bulunmamaktadır. Anne ve bebeği yeterli ve düzenli beslenme imkânlarından mahrum olduğu gibi, bebeğin gelişimi için gerekli olan vitamin, protein, mineral vb. desteklerden de yoksun durumdadır.





Hatice Şahnaz’ın eşi ve annesi, yeni doğan bir bebeğin ihtiyacı olan gerekli eşyaları cezaevine götürdüklerinde, cezaevi idaresi bebeğin ihtiyacı olan bu eşyaların birçoğunu kabul etmemiş ve içeriden tedarik edilebileceklerini söylemişlerdir; cezaevine götürmelerine rağmen, biberon, bebek battaniyesi, puset, bez ve diğer giysileri kabul edilmemiştir. Hem bebeğin hem annenin birçok ihtiyacı cezaevinde bulunmadığı gibi, var olanlarında cezaevinden tedarik edilmesi pahalı olup, Hatice Şahnaz’ın eşi de asgari ücretle çalışmaktadır.





Hatice Şahnaz’ın 23 Mayıs 2019 tarihinde cezaevi koşullarında doğumu gerçekleşerek, Safiye isminde bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir. 4 günlük Safiye bebek annesiyle birlikte tekrar cezaevine gönderilmiştir.





Hamile kadınların ve bebeğinin sağlığı, yaşamı ve insan onuruna uygun olarak yaşamlarını sürdürme haklarını güvence altına almak amacıyla, 5275 sayılı CGTİK'nın 16 § 4 ve 116 maddeleri açık ve net bir şekilde hamile ve yeni doğum yapmış kadının tutuklanmasını ve hürriyeti bağlayıcı cezanın infazını, hamilelik süresince ve doğum tarihinden itibaren 6 ay süre ile yasaklamıştır. Hatice Şahnaz’ın (4 günlük bebeği ile birlikte) cezaevinde tutulmaya devam etmesi hem annenin hem de bebeğin iyiliği (well-being) açısından telafisi imkânsız sorunlara yol açabileceği gibi (bebeğin henüz doğmadan bir ayağının normal olmadığı için ameliyat edilmesi gerektiği gibi), bu durumun verdiği elem ve ıstırap gibi hususlar birlikte değerlendirildiğinde, tüm bu muameleler AİHS m. 3 anlamında insanlık dışı muamele oluşturmaktadır.





Bu nedenlerle;





4 günlük Safiye bebeğin ve yeni doğum yapmış annesinin sağlığı, uygun şekilde beslenmesi, anne ve özellikle bebeğin gelişimi ve iyiliği (well-being) için derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması,





Hamile, yeni doğum yapmış ve küçük çocuklu kadınların tutuklanması uygulamasına son verilmesi,





Çağrısında bulunuyoruz.