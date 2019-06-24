'AKP kadroları pişmanlık içerisinde'

Habertürk Gazetesi Ankara temsilcisi Muharrem Sarıkaya, AKP'li yöneticilerin seçimin yenilenmesi kararından dolayı pişmanlık duyduklarını yazdı.





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AK Parti kadrolarından dün konuştuklarımın ağırlıklı bölümü yenileme seçimini yapmış olmanın pişmanlığındaydı...





Haksız da değiller...





İlk seçimde 14 bin civarında bir oy farkı ile süreci noktalamak ve yerel seçimdeki oy oranını belirli bir seviyede tutmak varken, yenileme seçimiyle aradaki farkı 800 bin civarına çıkardılar.





Oysa seçimin hemen ardından yapılan kamuoyu yoklamalarının hemen hepsi, AK Parti sosyolojik tabanının vicdanında bunun kabul görmediği noktasındaydı.





Eğer süreç zorlanıp bu kadar büyük kitlesel kopuşa neden olunmasaydı bugün gelinen nokta da yaşanmayacak, rakibe de bu denli güç kazandırılmayacaktı.





Ancak AK Parti kadroları tarafından başından sonuna yanlış yürütüldü...





Ardı ardına propaganda modeli değiştirildi, söylem birliği bir türlü sürdürülemedi ve sonunda ciddi bir kitle kaymasıyla karşı karşıya kalındı.