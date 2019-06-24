YSK Başkanı Güven sonuçları açıkladı

YSK Başkanı sabah saatlerinde resmi olmayan kesin sonuçları açıkladı.









Güven, Ekrem İmamoğlu'nun oyların yüzde 54,21'ini Binali Yıldırım'ın ise yüzde 44,99'unu aldığını söyledi. Ekrem İmamoğlu'nun aldığı oy sayısı 4 milyon 741 bin 868, Binali Yıldırım'ın aldığı oy sayısı ise 3 milyon 935 bin 453. Aradaki oy farkı 806 bin.







Oy farkının 806 bin olduğunu söyleyen Güven İtiraz süreci sürelerle birlikte mazbatanın verileceğini açıkladı





İstanbul Yenileme Seçimi'nşn sonuçlandığını ve rakamların yüzde 100'ünün işlendiğini belirten Güven, "Salı günü saat 15:00'e kadar itiraz hakkı var. İlçe Seçim Kurulu'muz bunu inceleyerek Perşembe günü 17:00'ye kadar karara bağlayacaktır. İl Seçim Kurulu'nun itirazlara karşı cevap verme süresi iki gün, onun kararından sonra YSK'ye üç gün içinde itiraz hakkı var." dedi.

