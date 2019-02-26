AKP, IMF ile gizli görüşme iddiası: Peki Borç karşılığında ne istiyor?

Milli Gazete'de yer alan haberde AKP'nin IMF ile pazarlık halinde olduğu duyruldu





Yaşanan ekonomik krizden sonra gündeme gelen IMF ile anlaşma yapılacağı söylentileri artmaya devam ediyor. Medyada yapılan yorumlara göre yaşanan ekonomik krizi hükümetin yönetmekte zorlandığı belirtiliyor.





Özellikle medya üzerinden yapılan analizlerde ekonomik krizin ağır sancılarının devam ettiği yönünde yorumlar yapılmaya devam ederken, AKP Hükümeti'nin seçimlerden sonra IMF ile masaya oturacağı yönünde ciddi iddialar bulunuyor.





Başkent Ankara'nın en sıcak konusu IMF ile anlaşma. Gazetecilerden ekonomi analistlerine kadar bir çok kişi Hükümetin IMF ile gizli görüşmeler yaptığı yönünde hemfikir.





Bazı kulis bilgilerine göre; AKP Hükümeti'nin IMF ile gizli bir görüşme yaptığı yapılan görüşmede 50 milyar dolar borç istendiği bildirildi.





IMF BORÇ KARŞILIĞINDA ÖTV GELİRLERİNİ Mİ İSTİYOR?

IMF iddialarının en dikkat çekeni ise Ankara'da siyaset yapan etkili bir isimden geldi. milligazete.com.tr'ye konuşan isim hükümetin borç talebine karşılık IMF'nin ÖTV gelirlerini talep ettiğini iddia etti. İddiaya göre IMF, "75 milyar dolar verelim ancak verilen borç karşılığında ÖTV gelirlerinin IMF tarafında toplanacak" şartı koştu.





ÖTV'NİN VERGİ GELİRLERİ İÇİNDEKİ PAYI: YÜZDE 21

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2018 yılında vergilerden toplamda 599 milyar 400 milyon Türk Lirası gelir elde edildiğini duyurdu. Bakanlığın açıkladığı istatistiklerde, Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) ise 146 milyar Türk Lirasi gelir elde edildiği belirtildi.





Bu rakmalara göre ÖTV, Türkiye'nin çok önemli gelir kaynaklarının başında geliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın istatistiklerine göre; 2018 yılında 146 milyar Türk Lirası gelirle ÖTV, vergi gelirleri içersinde yüzde 21'lik paya sahip bulunuyor.





KDV gelirlerinden sonra en büyük ikinci vergi gelirine sahip olan ÖTV, Türkiye'nin ana gelir kaynaklarının başında geliyor.





DUYÛN-I UMÛMİYE GİBİ...

Türkiye'nin IMF ile iddia edilen gizli görüşmelerinde böyle bir teklifle karşı karşıya kalması özellikle Osmanlı Devleti'nin son döneminde ülkenin maliyesine el koyan yabancı ülkelerin kurduğu Düyûn-ı Umûmiye idaresini akıllara getirdi.





Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre; AKP Hükümeti'nin 2018 - 2019 döneminde 200 milyar TL'den fazla borçlanma yapması, IMF ile anlaşma yapılacağı iddialaranı güçlendiriyor.