Venezuela petrolünü kime satacak?





Venezuela'nın ekonomisine ihraç gelirlerinin neredeyse tamamını oluşturan petrol hakim. Ülkenin en büyük müşterisi ise yaptırımlara kadar ABD'ydi. ABD'yi Hindistan ve Çin takip ediyordu. Emtia piyasasını takip eden Kpler şirketi Venezuela açıklarında 10 milyon varil petrolün tankerler içinde beklediğini açıkladı. ABD'ye gitmesi planlanan bu tankerler yaptırımlara takıldı. Venezuela hükümeti petrol için yeni alıcılar bulmak istiyor ve Hindistan'a nakliyatını ikiye da bunun kayda değer düzeyde olmadığını söyledi. Çin'e ihracat da cesaret verici düzeyde değil.



