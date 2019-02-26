Venezuela petrolünü kime satacak?

Venezuela'nın ekonomisine ihraç gelirlerinin neredeyse tamamını oluşturan petrol hakim. Ülkenin en büyük müşterisi ise yaptırımlara kadar ABD'ydi. ABD'yi Hindistan ve Çin takip ediyordu. Emtia piyasasını takip eden Kpler şirketi Venezuela açıklarında 10 milyon varil petrolün tankerler içinde beklediğini açıkladı. ABD'ye gitmesi planlanan bu tankerler yaptırımlara takıldı. Venezuela hükümeti petrol için yeni alıcılar bulmak istiyor ve Hindistan'a nakliyatını ikiye da bunun kayda değer düzeyde olmadığını söyledi. Çin'e ihracat da cesaret verici düzeyde değil.
Venezuela ordusuna çağrı
Pompeo, “ABD olarak geçici devlet başkanı Juan Guaido’yu desteklemeye devam edeceğiz. Venezuela ordusuna, kendi vatandaşlarını koruma görevine geri dönmeleri için çağrıda bulunuyoruz.” diye konuştu. Pompeo, “Maduro’nun günlerinin sayılı olduğundan eminim.” ifadesini kullandı. Venezuela, Küba ve Nikaragua konusunda geniş kapsamlı değerlendirmelerde bulunan Pompeo’nun, Mısır’daki idamlar konusunda herhangi bir açıklama yapmaması ise dikkati çekti. Katıldığı Fox News kanalındaki bir programda da Maduro yönetimini hedef alan ABD Dışişleri Bakanı, Venezuela Devlet Başkanı için “hasta tiran” ifadesini kullandı. Pompeo, “insani yardım” tırlarının Venezuela’ya girmesinin engellenemeyeceğini ve bu konuda Venezuela ordusunun sorumluluk alması gerektiğini savundu.
Kaddafi fotoğrafıyla tehdit
Amerikalı Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio’nun, Twitter’dan Libya’nın öldürülen eski lideri Muammer Kaddafi’nin kanlı fotoğrafını paylaşması, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya “açık tehdit” olarak yorumlandı. Venezuela muhalefetine verdiği “sıkı” destekle bilinen Florida Senatörü Rubio, resmi Twitter hesabından yaptığı son paylaşımla tepki topladı. Rubio, Libya’nin eski lideri Kaddafi’nin iktidar döneminde çekilmiş bir fotoğrafı ile ülkede Arap Baharı sonrası linç edildiği kanlı fotoğrafını paylaştı. Rubio paylaşımında, herhangi bir açıklama yapmasa da bu fotoğraflar Twitter kullanıcıları tarafından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya karşı “açık bir tehdit” olarak yorumlandı.