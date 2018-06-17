Samanyolu Haber /Gündem / AKP iktidarında cezaevlerinin 3'te 1'i öğrenci doldu /17 Haziran 2018 10:14

AKP iktidarında cezaevlerinin 3'te 1'i öğrenci doldu

Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü öğrenci sayısı çarpıcı boyutlara ulaştı. Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre, Ceza İnfaz Kurumları’ndaki hükümlü ve tutuklu öğrenci sayısı 70 bine dayandı.

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Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine gre; Hükümlü ve tutuklu öğrencilerin 36 bin 33’ünü lise ve dengi okullar ile önlisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrenciler oluştururken açıköğretim programlarına kayıtlı tutuklu ve hükümlü öğrenci sayısı ise 33 bin 268 oldu.

699 ilçenin nüfusundan fazla


 
Cezaevlerinde 2013 yılı itibarıyla 2 bin 776 olan tutuklu ve hükümlü öğrenci sayısı dört yılda 25 kat artarak 69 bin 301’e yükseldi. Tutuksuz yargılanan ve yargılaması devam eden öğrencilerle birlikte 100 binin üzerine çıktığı tahmin edilen cezaevindeki öğrencilerin sayısı Türkiye’deki 699 ilçenin nüfusunu geride bıraktı. Adalet Bakanlığı, kayıt dondurarak eğitim öğretim hakkı kısıtlanan öğrencilere ilişkin verileri “Kayıtlarımızda yok” gerekçesiyle paylaşmadı. AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından bu güne 4 kat artarak 230 bin 735’e ulaşan cezaevlerindeki mahkum sayısının üçte birini öğrenciler oluşturdu.

Devamsızlıktan kalıyorlar

Hapishanelerdeki öğrencilerin karşılaştığı sorunların başında, yeni eğitim ve öğretim yılında kayıtlarını yenileyememeleri geldi. Binlerce tutuklu ve hükümlü öğrenci, maddi imkansızlık nedeniyle eğitim masraflarını karşılayamadığı için eğitimlerine devam edemedi. Devam zorunluluğu olan derslere mahkum oldukları için devam edemeyen öğrenciler, devamsızlık nedeniyle birçok dersi geçemedi.

Her üç mahkûmdan birinin öğrenci olduğuna dikkati çeken CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyesi Gamze Akkuş İlgezdi, “Türkiye tarihinin en yüksek mahkum öğrenci sayısına AKP iktidarı döneminde ulaşıldı” diye konuştu. İlgezdi, cezaevlerindeki kötü muameleden, zor koşullarda eğitimlerine devam eden mahkum öğrencilerin de payını aldığını ifade etti.

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