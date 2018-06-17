ABD'den Rusya'ya seyahat uyarısı









Yapılan açıklamada şu ifadeler yer alıyor: 'Dünya Kupası gibi büyük çaptaki uluslararası organizasyonlar, teröristler için oldukça cazip hedef olarak öne çıkıyor. Teröristler stadyum ve maç izleme alanlarını, turizm merkezlerini, istasyonları ve diğer kamu alanlarını hedef alabilir.'





Uyarıda ayrıca ABD vatandaşlarının sık sık Rusya'daki polis ve diğer yetkililer tarafından rahatsız edildiği, kötü muameleye maruz kaldıkları ve zorla paralarının alınabildiği de yazılı. ABD vatandaşlarına yardım etmek için görevlendirilen konsolosluk yetkililerinin de makul olmayan nedenlerle geciktirildiği de belirtiliyor.