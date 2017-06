'AKP halifelik anketi yaptırdı' iddiası

Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, AKP'ye yakınlığı ile bilinen MAK Danışmanlık Anket Şirketi'nin, içinde halifeliğe dair soruların da bulunduğu bir anket yaptığını yazdı.





Takan bu anketin siyasi gidişata dair ipuçları sunduğunu, Türkiye'nin önüne "halifelik referandumu" getirilme ihtimalinin yabana atılmaması gerektiğini de belirtti.





İktidara çok yakın MAK Danışmanlık Anket Şirketi 12-18 Haziran tarihleri arasında "Türkiye'de toplumun dine ve dini değerlere bakışı" üst başlığı altında bir çalışma yaptı. Anket, 30 büyükşehir, 23 il, 154 ilçede 5 bin 400 kişi ile yüz yüze görüşmelerle gerçekleştirildi. Sonuçları oldukça ilginç. MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, araştırmanın finansmanının kendi şirketi tarafından karşılandığının altını çiziyor. Herhalde yanlış anlaşılmalara mahal vermemek için!.





"İslamcılık" kamuflajıyla 15 yıldır yönetilen bir ülkede toplumun nasıl bir manevi yıkım yaşadığını görmek açısından sorulan sorular, ulaşılan sonuçlar ve bazı analizlere aynen yer vereceğim. Kendi kısa değerlendirmemi en sona saklıyorum...





Anket özet raporundan;





"*Allah'ın varlığına, birliğine bizi yaratıp yaşattığına inanıyor musunuz? Şeklindeki sorumuza yıllardır yüzde 99'u Müslüman diye ifade ettiğimiz toplumun yüzde 86'sı Evet, Allah'ın varlığına, birliğine bizi yaratıp yaşattığına inanıyorum, derken aynı soruya; Evet, Allah'ın sadece varlığına bizi yarattığına inanıyorum ama her şeye karıştığını, karışacağını düşünmüyorum diyen literal anlamda DEİST diye ifade edilebileceklerin oranı yüzde 6. Hayır, Allah'a inanmıyorum diyerek ATEİST olduğunu ifade edebileceklerimizin oranı yüzde 4, farklı çekincelerle bu soruya Cevap yok/Kararsız diyenlerin oranı yüzde 4 olarak değerlendirilmiştir.





Ortaya çıkan sonuç; toplumun inanç erozyonuna karşı ivedilikle bir manevi kalkınma seferberliğine ihtiyaç olduğunu göstermektedir.





*Meleklere inanıyor musunuz? Sorusuna araştırmamıza katılanların yüzde 75'i Evet, meleklere inanıyorum, derken Hayır, gözümle görmediğim varlıklara inanmam, diyenlerin oranı yüzde 15. Cevap yok/Kararsız oranı ise yüzde 10.





*Kur'an-ı Kerim ve diğer kitapların vahiyle geldiğine inanıyor musunuz? sorusuna katılımcıların yüzde 76'sı Evet, inanıyorum derken Hayır, inanmıyorum diyenlerin oranı yüzde 14, cevap vermeyen veya kararsız oranı ise yüzde 10.





*Peygamberlere inanıyor musunuz? Hz. Muhammed (SAV) sizin için her anlamda örnek alınacak rol model/örnek insan mıdır? sorusuna katılımcıların yüzde 63'ü Evet, Peygamberlere inanıyorum ve ama benim için her anlamda rol modeldir, derken yüzde 20'si Evet, Peygamberlere inanıyorum ama bazı konularda örnek alsam da her konuda Hz. Muhammed (SAV) örnek alınacak rol model/örnek değildir cevabını veriyor. Hayır, Peygamberlere inanmıyorum, diyenlerin oranı yüzde 9. Cevap yok/Kararsız oranı ise yüzde 8.





*Öldükten sonra dirileceğinize ve bu dünyada yaptıklarınızdan hesaba çekileceğinize inanıyor musunuz? Şeklinde AHİRET İNANCI konusunda toplumsal algıyı anlamaya yönelik sorumuza araştırmamıza katılanların yüzde 73'ü Evet, öldükten sonra dirileceğime ve hesaba çekileceğime inanıyorum, diyerek inandıklarını ifade ederken, aynı soruya katılımcıların yüzde 10'u Evet, öldükten sonra dirileceğime inanıyorum ama hesaba çekilmeye inanmıyorum. derken, Hayır, öldükten sonra dirileceğime ve bu dünyada yaptıklarımdan hesaba çekileceğime inanmıyorum diyenlerin oranı yüzde 9. Cevap yok/Kararsız diyenlerin oranı da yüzde 8...





*Kur'an-ı Kerim'in Türkçe mealini hiç okudunuz mu? sorusuna katılımcıların yüzde 17'si EVET, yüzde 60'ı HAYIR, yüzde 23'ü ise KARARSIZ/GÖRÜŞ YOK şeklinde yaklaşım sergiliyor.





*Cennete gideceğiniz kesin olsa; şu an Cennete gitmek için ölmeyi düşünür müsünüz? sorusuna EVET diyenlerin oranı yüzde 15, HAYIR diyenlerin oranı yüzde 65, KARARSIZ/GÖRÜŞ YOK oranı yüzde 20...





*Siyasi bir seçimde(belediye-milletvekili vs.) adayın dinine düşkün biri olması sizin için ne kadar önemli? sorumuza katılımcıların yüzde 51'i ÇOK ÖNEMLİ, yüzde 24'ü KISMEN ÖNEMLİ, yüzde 20'si ÖNEMLİ DEĞİL, yüzde 5'i KARARSIZ/GÖRÜŞ YOK demektedir.







*İslam ülkelerinin (Hristiyan ülkelerin dini lideri papalık gibi) HALİFELİK benzeri bir dini liderliğe ihtiyacı olduğunu düşünüyor musunuz? sorusuna araştırmamıza katılanların yüzde 54'ü EVET derken, yüzde 40'ı HAYIR demektedir. Yüzde 6'sı ise KARARSIZ/GÖRÜŞ YOK demektedir.





***





Nereye doğru sürükleniyoruz?.. Anket sonuçları oldukça net bir fotoğraf vermiş. Gerçek ilahiyatçıların korkudan lal olduğu bir süreçte dinbazların gelecekteki olası zaferlerine de (!) ışık tutmuş. Ne dersiniz?.. Bu gidişle önümüze bir de halifelik referandumu gelir mi?.. Dini, internetten öğrenen ve sonra da dinbazların peşinden koşan bir toplumun liderleri için bulunmaz fırsat!..