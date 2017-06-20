MHP'li muhaliflerle ilgili mahkeme kararını olumsuz açıkladı

MHP’de Meral Akşener, Sinan Oğan, Koray Aydın ve Ümit Özdağ’ın 19 Haziran 2016 tarihinde gerçekleştirdiği olağanüstü kurultaya, üst kurul delegesi ve eski MHP Milletvekili Cemal Enginyurt’un itirazı üzerine açılan davanın son duruşması bugün görüldü. Ankara 3’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi, kongredeki kararların iptaline karar vererek tüm kararları yok hükmünde saydı.





NE OLMUŞTU?





MHP’li muhalifler Meral Akşener, Sinan Oğan, Ümit Özdağ, Koray Aydın, Mustafa Sait Gönen ve Süleyman Servet Sazak, 19 Haziran 2016’da Ankara’da MHP 6’ıncı Olağanüstü Büyük Kongresi’ni toplamıştı.

Kongrede parti tüzüğünün 63’üncü maddesindeki “Olağanüstü toplantılarda seçim yapılamaz” ibaresi değiştirilmişti. Ancak karar genel merkezce kabul görmemişti.

‘Yok hükmünde’

Ankara 3’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi, kongredeki kararların iptaline karar vererek tüm kararları yok hükmünde saydı.







YENİ PARTİ GÜNDEMDE





Daha önce Akşener cephesi, davadan muhalifler lehine bir sonuç çıkmaması halinde muhaliflerin, ‘yeni parti’ kuracağını dile getirmişti.

MHP’den ihraç edilen Meral Akşener, dün, resmi Twitter hesabından, davaya ilişkin, “19 Haziran 2016, kurultayın yapıldığı gün. Bugün bir yıl oldu. AKP iki kongre yaptı. Yarın (bugün) mahkememiz var. Adalet nerede göreceğiz” açıklamasını yaparken, Akşener’in, ihraç edildikten sonra ‘yeni parti’ kuracağı iddiaları da pek çok kez dile getirilmişti. Ancak Akşener kanadı, “20 Haziran’daki davanın sonucunu görmeden, yeni bir parti kurmayacağını” açıklamıştı. Akşener, son olarak da, bir gazetenin yöneticileriyle iftar yemeğinde bir araya gelmiş ve “Bire bir görüştüğüm ve fikirlerine çok önem verdiğim yaklaşık 2 bin kişi ile yaptığım istişarelerden çıkan sonuç yeni bir parti kurulmasıdır” açıklamasında bulunmuştu.

