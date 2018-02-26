AKP ekonomik vaatlere yüklendi... Bu bir erken seçimin habercisi mi?

Hükümetten son dönemde ekonomik anlamda hamle üzerine hamle geliyor. Yaşanan bu gelişmeler akıllara ‘erken seçim mi geliyor?’ sorusunu getiriyor. Son olarak vergiye uyumlu, zor durumdaki mükellefin borcuna 60 ay taksit imkanı getirilmesi de erken seçim söylentilerini tekrar gündeme taşıdı. İşte son dönemde ekonomik alanda atılan adımlar…





1- ZOR DURUMDAKİ MÜKELLEFE AF

Vergiye uyumlu ve çok zor durumda olan mükelleflerin borçlarının, bulundukları şartlara göre 60 aya kadar taksitlendirilebilmesine imkan tanıyan karar yayımlandı.





Resmi Gazete’nin 24 Şubat tarihli sayısında yer alan konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararına göre, vergiye uyumlu ve çok zor durumda olan mükelleflerin borçları bulundukları şartlara göre 60 aya kadar taksitlendirilebilecek.





Karara göre 1 Ocak’tan itibaren vadesi gelecek alacaklara uygulanarak taksitlendirilen borçların gecikme zammı, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak.





2- 300 KOYUN PROJESİ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, toprağını bırakıp şehirlere çalışmaya gidenlere, tekrar köylerine dönüp üretim yapmaya karar verdikleri takdirde 300 koyun verileceğini açıkladı. Bakan Fakıbaba bu projeyle kırmızı et üretimini de artırmayı hedeflediklerini söyledi.





3- ÇİFTÇİYE MAZOT DESTEĞİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde “Çiftçilerimiz Milletin Evinde Cumhurbaşkanımız ile Buluşuyor” programında “23 Şubat 2018'den itibaren çiftçilerin mazot maliyetinin yarısını biz ödemeye başlayacağız.” açıklamasında bulunmuştu. O tarihten itibaren çiftçilerin aldığı mazotun yarısını Hazine ödüyor. Yine çiftçinin kullandığı gübrenin yüzde 23’ünü hazine karşılayacak.





4- ASGARİ ÜCRET DÜZENLEMESİ

Kasım ayında yapılan değişiklikle asgari ücrette vergi düzenlemesi yapıldı. Yasayla, çalışanların ücretlerinin 2017 yılı eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında bin 404 liranın (net asgari ücret) altına düşmesi nedeniyle ücretlerinde meydana gelen azalışı telafi etmek amacıyla Gelir Vergisi Kanunu’na geçici madde eklendi. Buna göre, gerek bekar ve çocuksuz asgari ücretliye, gerekse net ücreti bin 404 liranın altına düşecek ücretlilere, elde edecekleri net ücretleri bin 404 lirayı tamamlayacak şekilde ilave asgari geçim indirimi sağlandı.





5- KÜÇÜK ESNAFA 50 BİN TL KREDİ

“2017 yılı KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği” programı uygulanmaya başlandı. Program kapsamında, net satış hasılatı verilerine göre, 1 TL ile 250 bin TL arasındaki işletmelere 20 bin TL, 250 bin ile 500 bin arasındaki işletmelere 25 bin TL, 500 bin TL'den 750 bin TL'ye kadar olan işletmelere 30 bin TL, 750 binden bir milyona kadar olan işletmelere 40 bin TL, bir milyondan büyük işletmelere ise 50 bin TL olmak üzere ilk yıl ödemesiz sonraki 24 ay geri ödemeli kredi faiz desteği sağlandı.





6- KREDİ GARANTİ FONU KURULDU

Devletin, bankaların şirketlere verdiği kredilere kefil olduğu Kredi Garanti Fonu kuruldu. Kredi Garanti Fonu ile küçük ve orta ölçekli işletmelere kefalet sağlayarak, yatırım ve işletmelerin finansmanında kredi kullanımının kolaylaştırılması amaçlandı. Özellikle yeni kurulan KOBİ’lerin bankalardan kredi alabilmesi için büyük bir teminat ödemesi gerekiyor. Uzun vadeli kredilerde de bankalar tarafından oldukça yüksek teminatlar isteniyor. Kredi Garanti Fonu, verdiği kefalet ve üstlendiği riskle KOBİ’lerin de bankalardan uzun vadeli ve uygun maliyetli kredi alabilmelerini sağlıyor. KFG kefaletlerinde özellikle genç ve kadın girişimcilerin desteklenmesi amaçlandı. Özellikle ileri teknoloji içeren, ihracatı destekleyen, istihdam artışını sağlayacak ve bölgesel kalkınmayı gözeten yatırımlar Kredi Garanti Fonu kefaletlerinde öncelikli olarak değerlendiriliyor.





7- MUHTARLARIN SGK PRİMİNİ HAZİNE ÜSTLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Nisan 2017’de Ak Saray’da yapılan muhtarlar toplantısında “Muhtarların maaşlarını kademeli olarak asgari ücret ile eşit duruma getirdiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı, “Bir de SGK primlerinin de karşılanması gerek dedik. İlk KHK ile 613 TL tutan SGK primleri devlet tarafından karşılanacak” açıklamasında bulunmuştu. Bütün bunlara ek faizsiz kredi imkanları da artırıldı.





8-OTOBÜS ÜRETİCİLERİ SEÇİMDEN UMUTLU

Öte yandan Otobüs üreticileri, geçen yıl otobüs alımlarının azaldığını ancak 2018 yılında otobüs satışında iyileşme beklediklerini söylüyor. Bunun nedeni olarak ise turizmde yurtdışı rezervasyonların canlanması ve 2019 seçimlerine hazırlanan belediyelerin alım hazırlıklarıyla büyük bir toparlanma yaşanacağı öngörülüyor.





ANLAŞMALAR SAĞLANDI

Dünya Gazetesi’nden Aysel Yücel’in haberine göre; Otobüs üreticileri 2018'e çok umutlu başladı. Otobüs satışları geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 34 oranında azalarak 896 adet düzeyinde gerçekleşmiş, 2017 pazarına baz etkisinden arındırılarak bakıldığında daralma yüzde 56 seviyelerine ulaşmıştı. Bu yıl ise turizmde yurtdışı rezervasyonların canlanması ve 2019 seçimlerine hazırlanan belediyelerin alım hazırlıklarıyla büyük bir toparlanma öngörülüyor. Mercedes, Otokar ve BMC talep artışını karşılamak için şimdiden hazırlıklara başladı. Turizm tarafında da yolcu taşıma filolarını büyütmeyi hedefleyen şirketlerden Aker, Gülaras, Pamukkale, Düzce Güven, Çanakkale Truva, Malatya Medine, Uztur, Özdecan, Lider Muş, Efa Tur otobüs üreticileriyle anlaşma sağladılar.





HEM TURİZM HEM SEÇİM ETKİLİ

Mercedes-Benz Türk Otobüs Üretimden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Bülent Acicbe, 2017'de yılını çok parlak geçirmeyen otobüs pazarında bu yıl önemli oranda toparlanma beklediklerini ifade ederek, “Bu yıl toplamda 4 bin 200 hedefimiz var. Bunun için de Türkiye'nin payı yaklaşık 500 adet olacak. Şirketimizin otobüs pazarlama ve satış birimi gerek şehirler arası gerekse şehir içi otobüs pazarında yüzde 20-25 bandında büyüme bekliyor. Hem turizm tarafında hem de seçim öncesi olduğu için belediyeler tarafında hareketlilik bekliyoruz. 2019 seçimleri yaklaştığı için belediyelerde ihaleler hızlanıyor ” dedi.