Salih Müslim Çekya'da hakim karşısına çıkacak...

Bugün mahkemeye çıkarılması beklenen Salih Müslim'in duruşması ertelendi. Bu arada Türkiye'de 24 saat içerisinde Salih Müslim hakkında bir yakalama kararı daha çıkarıldı.





Yakalama kararının, Çankaya ilçesindeki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi’nin önünde 1 Şubat’taki bombalı saldırıyla ilgili olduğu öğrenildi. Valilik, bombayı yerleştiren PKK’lının, Suriye’deki PYD bölgesinde eğitim aldığını açıklamıştı.

Başsavcılık, bu yakalama kararıyla birlikte üç ayrı yakalama kararını Müslim için hazırlanan iade talepnamesinde yer alması için Adalet Bakanlığı’na gönderdi.

Müslim hakkında Mart 2016’da Kızılay Güvenpark’ta 38 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili de yakalama kararı çıkarılmıştı.





Türkiye'de hakkında yakalama kararı olduğu için kırmızı bültenle aranan ve Türkiye'nin talebi ile Çekya'da dün gözaltına alınan PYD'nin eski Eş Başkanı Salih Müslim'in bugün Prag'da mahkemeye çıkarılacağı belirtildi. Sputnik'e konuşan kardeşi Muhammed Müslim, ağabeyinin bugünkü mahkemede serbest bırakılmasını beklediklerini söyledi.







'PYD, MÜSLİM İÇİN AVUKAT TUTTU, ÇEŞİTLİ GİRİŞİMLERDE BULUNULDU'

Konuyla ilgili Salih Müslim'in kardeşi Müslim, ağabeyinin bugün Prag'da mahkemeye çıkarılacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Aldığımız bilgilere göre bugün mahkemeye çıkarılacak. PYD partisi onun için avukatlar tuttu. Ayrıca çeşitli girişimlerde bulundu. Salih Müslim'in Finlandiya'da oturma izni var. Ondan dolayı Finlandiya'da da görüşmeler, girişimler var. Prag'da gözaltına alınması kabul edilemez. Kendisi Türkiye'nin talebi ile gözaltına alındı. Ancak alınması kabul edilemez çünkü kendisi Türkiye vatandaşı değil. Suriye vatandaşı. Kendisi Prag'a bir konferans için gitmişti. Davetliydi. Ortadoğu ile ilgili bir uluslararası konferansa katılmak için Prag'da bulunuyordu. Amerikalı ve İngiliz kuruluşlar onu konferansae resmi bir şekilde davet etmişlerdi. Konferansta bulunurken Türk istihbaratı tarafından fotoğrafları çekilmiş ve gözaltına alınması istenilmiş. Salih Müslim sanırım daha önce Prag'a gitmemişti. Bu ilk gidişiydi. Bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz."





Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'nın Salih Müslim'in iade talebini içeren dosyanın dün Çekya'ya iletildiğini belirtti. Bozdağ, özel harekatın Afrin'e girmesinin de 'yeni mücadele için bir hazırlık' olduğunu söyledi.





NTV canlı yayınında konuşan Bozdağ, Salih Müslim'in gözaltına alınmasına ilişkin, “Salih Müslim'in son Avrupa seyahati sırasında Çekya'da bir otelde kaldığına dair bilgiler bize intikal edince Türk İnterpol'ü Çekya'dan talep etti. Yakalanması ve geçici tutuklanması ve akabinde iadesi talebi muhataplarına iletti. Onlar da gerekeni yaptılar. Şu anda aramızdaki sözleşme gereği yapılması gereken usule ilişkin bazı işler var. Geçici tutuklama talebini ve iade talebini içeren dosyayı Adalet Bakanlığı'nın iletmesi gerekiyor. Dün itibariyle dosya iletildi. Bugün de Salih Müslim yargı önüne çıkarılacak ve karar verilecektir. Türkiye'ye iade edilmesi, beklentimiz o yöndedir" dedi.