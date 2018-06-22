"AKP döneminde beyaz eşya iki kat zamlandı"





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiye yönelik eleştirilerde refah seviyesinin artış göstergesi olarak buzdolabı örneğini vermişti. Erdoğan'ın buzdolabı örneği, sosyal medyada da çok konuşuldu.





Erdoğan, buzdolabından sonra fırın örneğini verdi. "Bakın Türkiye’de 15 sene önce acaba evlerde biz fırın bulabiliyor muyduk? Acaba evlerde buzdolabı bulabiliyor muyduk?” diyerek.







Karar yazarı İbrahim Kahveci ise Erdoğan'a buzdolabı fiyatları üzerinden yüklendi. AKP'nin iktidara geldiği 2003 yılı ile şimdiki rakamları karşılaştırıyor Kahveci:





"Kalkınma Bakanlığı sitesinde net ele geçen ücret verileri yer alıyor.





Buna göre ücretler şu şekilde: (2003 -2015)





Kamu kesimi işçi: 1.234 - 3.442 TL (%179)





Özel kesim işçi : 865 - 2.510 TL (%190)





Memur maaşı: 618 - 2.429 TL (%293)





Asgari ücret: 226 - 975 TL (%331)





Bu tabloya baktığımızda şunları görüyoruz:





2003-2015 arasında ülkemizde genel fiyat düzeyi %160 artıyor. Aynı dönemde kamuda işçi ücretleri daha az oranda artıyor. Lakin kamuda çalışan işçiler zaten özel sektörde çalışanların yüzde 40 üzerinde ücret alıyorlardı. Bu fark 2003 yılında yüzde 42 iken, 2015 yılında yüzde 37’ye geriledi. Memur maaşları ise 2015 yılı itibariyle özel sektör ücretlerini yakalamış oldu.





Asgari ücretin yüzde 331 arttığı bu dönemde, özel sektör işçi ücretleri (net ele geçen maaş) sadece yüzde 190 artabildi. Çok düşündürücü bir konu..."





Kahveci, beyaz eşya fiyatlarının da artış gösterdiğini belirterek, "TÜİK enflasyon verilerine göre 2003 yılında normal buzdolabı fiyatı 757 TL. Bu ürünün fiyatı 2015 yılında 1.553 TL’ye yükseliyor. Genel fiyat düzeyinin yüzde 160 arttığı bir dönemde, normal buzdolabı fiyatı yüzde 105 artıyor" diyor.





Buzdolabı satış rakamlarında yaşanan artış değerini aile yapısının değişmesine bağlayan Kahveci, şöyle devam ediyor:





"Kısaca aile içi bölünmelerdeki artışla beraber yeni haneler oluşuyor ve hızla yeni mutfaklar kuruluyor.Bu da yeni buzdolabı alımı ve tüketimi anlamına geliyor. Aslında ailesinde eskiden de buzdolabı olan bir çocuk, bugün sadece ailesi bölündüğü için hem annesinin evinde, hem de babasının evinde buzdolabı ve fırınla tanışıyor"