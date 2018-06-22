Samanyolu Haber /Gündem / Sosyal Medya hesaplarınıza dikkat edin! Seçim öncesi artış var... /22 Haziran 2018 09:38

Sosyal Medya hesaplarınıza dikkat edin! Seçim öncesi artış var...

Seçime günler kala Twitter kullanıcılarının hesaplarını çalma girişimlerinin sayısında da büyük bir artış gözlemlendi.

SHABER3.COM



Twitter hesabının bağlı olduğu e-mail adresleri üzerinden gönderilen iletide, hedef alınan kişiye Twitter hesabının başkaları tarafından ele geçirildiği yazıyor ve kullanıcıların bu durumdan kurtulmak için de Twitter hesabına gönderilen linki tıklayarak girmeleri çağrısı yapılıyor. 

Linke tıklandığı anda da hesap anında kötü niyetli kullanıcıların eline geçiyor. 

Mesajlarda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise, CHP'li bazı milletvekillerinin adının kullanılarak manipülasyon yapılması ve kullanıcıların mesajın kaynağına güven duymasını sağlayarak hesapların daha kolay hacklenmesi. 

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısına gönderilen mesajlarla ilgili yine Twitter üzerinden yüzlerce uyarı mesajı yayınlandı. 

Uzmanlar, bu tür mesajlarla gelen linklerin asla açılmaması ve anında mesajın silinmesi çağrısında bulunuyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sosyal Medya hesaplarınıza dikkat edin! Seçim öncesi... Sonraki Haber >>

İnce İzmir'de milyonlarca kişiye konuştu

İnce İzmir'de milyonlarca kişiye konuştu

AKP'li yazar: Dış güçler çok yağmur yağdırıp AK Parti'yi zayıflatmak istiyorlar

AKP'li yazar: Dış güçler çok yağmur yağdırıp AK Parti'yi zayıflatmak istiyorlar

AKP'li vekil adayından vatandaşa: Saygısız köpek, seni aldırırım şerefsiz

AKP'li vekil adayından vatandaşa: Saygısız köpek, seni aldırırım şerefsiz

Yandaşlar AA'nın seçim sonucunu günler öncesi verdi...

Yandaşlar AA'nın seçim sonucunu günler öncesi verdi...

Erdoğan ilk kez söyledi: 'Koalisyon arayışına gidilebilir'

Erdoğan ilk kez söyledi: 'Koalisyon arayışına gidilebilir'

Eleştiren vatandaşa 'fırın, buzdolabı bulabiliyor muydun?' yanıtı

Eleştiren vatandaşa 'fırın, buzdolabı bulabiliyor muydun?' yanıtı

Sandık kapandıktan sonra oy kullandırdılar....

Sandık kapandıktan sonra oy kullandırdılar....

Galibiyet sonrası Japonlar stadyumu temizlediler...

Galibiyet sonrası Japonlar stadyumu temizlediler...

Emniyette yaşanan işkenceleri anlattı

Emniyette yaşanan işkenceleri anlattı

Lösemi hastası Nail`in annesi konuştu

Lösemi hastası Nail`in annesi konuştu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:12:21