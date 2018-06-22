Sosyal Medya hesaplarınıza dikkat edin! Seçim öncesi artış var...









Twitter hesabının bağlı olduğu e-mail adresleri üzerinden gönderilen iletide, hedef alınan kişiye Twitter hesabının başkaları tarafından ele geçirildiği yazıyor ve kullanıcıların bu durumdan kurtulmak için de Twitter hesabına gönderilen linki tıklayarak girmeleri çağrısı yapılıyor.





Linke tıklandığı anda da hesap anında kötü niyetli kullanıcıların eline geçiyor.





Mesajlarda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise, CHP'li bazı milletvekillerinin adının kullanılarak manipülasyon yapılması ve kullanıcıların mesajın kaynağına güven duymasını sağlayarak hesapların daha kolay hacklenmesi.





Çok sayıda sosyal medya kullanıcısına gönderilen mesajlarla ilgili yine Twitter üzerinden yüzlerce uyarı mesajı yayınlandı.





Uzmanlar, bu tür mesajlarla gelen linklerin asla açılmaması ve anında mesajın silinmesi çağrısında bulunuyor.