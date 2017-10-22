Samanyolu Haber /Gündem / AKP 'den istifa etmeyen başkanlara Kayyım tehdidi /22 Ekim 2017 21:05

AKP 'den istifa etmeyen başkanlara Kayyım tehdidi

Genel Başkan yardımcısı Hayati Yazıcı, Erdoğan'ın istifasını istediği belediye başkanlarının görevi bırakmaması halinde haklarında soruşturma açılıp belediyelerine HDP'li belediyelerin çoğuna yapıldığı gibi kayyım atanabileceğine yönelik imada bulundu.

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AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istifalarını istediği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yazıcı, "İdareye verilmiş başka yetkiler de var, bir belediye başkanının suç isnadıyla hakkında kovuşturma, soruşturma yapılması halinde işte açığa alınır, o açığa alınma sürecinde işte bir atama yapılır veya kayyum atamasını gerektirecek bir pozisyon varsa, olgular varsa o zaman da kayyum atanır" ifadelerini kullandı.

İSTİFA KARARLARI NEDEN ALINDI?

Yazıcı, istifa kararının neden alındığını da şöyle açıkladı: 
“Biz kurumsal yapıya son derece önem veren bir partiyiz. Bugün şu pozisyondasın, yarın buradasın, öbür gün başka bir yerdesin. Biz başarıya odaklanmış bir siyasi partiyiz, kurumsal tarafımız ağır basar. Dolayısıyla bu süreçlerde ünitelerin hizmet üretimin beklenen hedeflere partiye taşımada gösterecekleri performans ve buna benzer ölçütler itibarıyla değerlendirmeler yapıyoruz, bu değerlendirmeler de önümüzdeki 2019’da yapılacak yerel seçimlerde bu alanlara yönelmiş eleştirileri vesaireyi de absorbe etmek amacıyla tasarruf ihtiyacı doğuyor, bu değerlendirmeleri yapıyoruz. O değerlendirmenin sonucu bu sözünü ettiğiniz belediye başkanlarımızla ilgili öyle bir görüş oluştu, bu da arkadaşlarımızla paylaşıldı.”

‘GEREGİNİ KAVRAYACAKLARI, YAPACAKLARI KANISINDAYIM’

Belediye başkanlarının istifa etmesini beklediklerini kaydeden Yazıcı, şöyle devam etti: 
“Bu söylendi, kamuoyu da duydu, bunların o boşaltma işlemini yapacaklarını bekliyoruz. Dolayısıyla o konudaki süreç bitmeden onun ötesinde bir şey söylemek istemiyorum, doğru bulmuyorum. Arkadaşlarım bu konuda çok geniş bir perspektifle değerlendirmek suretiyle gereğini kavrayacakları ve yapacakları kanısındayım. Yani partiyle, parti yönetimiyle, Genel Başkanla zıtlaşmayacakları kanısındayım, velev ki bu kendi aleyhlerinde olsun, yani empati yaptıklarında kendi aleyhlerine sonuç doğurabilecek, kendi algılarıyla alakalı negatif birtakım olumsuzluklara yol açacağını düşünseler dahi, parti yönetimiyle, partiyle, Genel Başkanla zıtlaşmanın reel politiğe uygun olmayacağı değerlendirmesini yapacakları kanısındayım.


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