AKP plandan çabuk 'çark' etti...

Hükümet, tasarruf yapmak için Orta Vadeli Program’da (OVP) verdiği “çok zorunlu haller dışında acele kamulaştırma yapılmayacak” sözünden çabuk vazgeçti. OVP’nin yayımlanalı daha 1 ay bile olmadan “acele kamulaştırma” kararı alındı. Bu yola yasa gereği sadece olağanüstü hallerde başvurulması gerekirken, İstanbul Fatih’de sosyal tesis ve yol yapmak için “acele kamulaştırma” kararı çıkarıldı.





2018-2020 dönemini kapsayan OVP, 27 Eylül’de Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Programda harcamalarda yapılacak tasarruflar ayrıntısıyla yer aldı. Mevzuatın gözden geçirileceği, kamulaştırma harcamalarının etkinleştirileceği ifade edildi. Harcamaları azaltabilmek için izlenecek yol da 3 maddede şöyle dile getirildi:





1- Öncelikle arazi toplulaştırma yöntemi devreye sokularak maliyet azaltılacak, bunun yeterli olmaması durumunda sınırlı hallerde kamulaştırmaya gidilecek.





2- Yüksek maliyetli kamulaştırmalardan kaçınılacak şekilde proje tasarımları gözden geçirilecek. 3- Çok zorunlu haller dışında acele kamulaştırma uygulaması yapılmayacak.