Samanyolu Haber /Gündem / Nevşin Mengü'den dikkat çeken paylaşım: Aga bizimle eğlenir /20 Ekim 2017 10:24

Nevşin Mengü'den dikkat çeken paylaşım: Aga bizimle eğlenir

Erdoğan-Trupm görüşmesi haberini sunarken kullandığı ifadeler gerekçesiyle CNN Türk'ten kovulan haber spikeri Nevşin Mengü AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TRT World Forumu'nda söylediği sözlere "Aga bizimle eğlenir" yorumunda bulundu.

Nevşin Mengü'den dikkat çeken paylaşım: Aga bizimle eğlenir



Erdoğan-Trump görüşmesini sunarken kullandığı ifadeler gerekçe gösterilerek CNN Türk’ten kovulan başarılı haber spikeri Nevşin Mengü’den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Mengü, Sputnik haber ajansının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün TRT World Forum’da söylediği "Ben böyle bir dünyada yaşamak istemiyorum" ifadelerini içeren haberi Twitter’da paylaştı.

Haberi alıntılayarak paylaşan Mengü’nün tweetine, “Aga bizle eğlenir” diye yazması ise dikkat çekti. Mengü’nün bu paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ABD Başkanı Trump ile 23 dakika süren görüşmesini, ana haber bülteninde sunarken “girdisi çıktısı 23 dakika süren görüşme” ifadesini kullanmasının ardından Nevşin Mengü’nün işine son verilmişti.

İşte o paylaşım:


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