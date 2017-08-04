AKP’de MHP rahatsızlığı

Anayasa değişikliğinin ardından AKP’nin içtüzük değişikliğinden HDP’li milletvekillerinin vekilliğinin düşürülmesine kadar pek çok konuda ortak hareket etmesi, bundan sonraki süreçte seçim mevzuatı gibi kritik konular başta olmak üzere politikalarda MHP’nin belirleyici konumda olması AKP içinde rahatsızlık ve endişe yaratıyor. AKP kulislerinde, anayasa değişikliğinin ardından MHP’nin fiili olarak koalisyon ortağı gibi bir konuma yükselmesiyle ilgili şu değerlendirmeler yapılıyor:







MHP belirleyici ama sorumluluğu yok: İçtüzük değişikliğinin yanı sıra yasa tasarılarında da MHP’nin itirazları dikkate alınarak değişiklik yapılıyor, MHP’nin önergeleri kabul ediliyor. Önümüzdeki dönemde seçim mevzuatı gibi anayasaya uyum konularında da kararlar yine MHP ile ortak alınacak. MHP’nin itiraz ettiği konular getirilmeyecek. MHP, fiili olarak iktidar ortağı gibi, hükümetin politikalarında belirleyici bir rol üstleniyor ama sorumluluğu yok. Başarısızlık AKP’ye, başarı ise MHP’ye yazılacak.





Kadrolarda MHP etkin: İki parti arasındaki ortaklığın bozulmaması, MHP’nin küstürülmemesi için bürokrasiye yapılan atamalara dikkat ediliyor. MHP’li milletvekillerinin taleplerine AKP’li milletvekillerinden daha çok hassasiyet gösteriliyor. MHP’liler, “Tabii ki taleplerimizi yerine getireceksiniz” gibi bir anlayış içinde tavır sergiliyor.





Cumhuriyet