Samanyolu Haber /Gündem / AKP Bedelli konusunda tam olarak karar veremedi /24 Temmuz 2018 12:02

AKP Bedelli konusunda tam olarak karar veremedi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedellide temel askerlik eğitiminin kaldırılmasının doğru olmayacağını söyledi. Akar, "Süre konusunda görüşüyoruz, değişebilir" dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar , bedelli askerlik düzenlemesinde yer alan ve muhalefet partilerinin tepkisinin çeken 21 gün şartı ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Akar, bedellide temel askerlik eğitiminin kaldırılmasının doğru olmayacağını söyledi. Akar, "Süre konusunda görüşüyoruz, değişebilir" değerlendirmesinde bulundu.

MUHALEFET TEPKİLİ

Bedelli askerlik düzenlemesinde yer alan 21 gün askerlik hizmeti şartı, başta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere, muhalefet partilerinin tepkisini çekmişti. Bahçeli bedelli askerlik düzenlemesinde yer alan 28 gün şartı (daha sonra 21 güne indirildi) ile ilgili dört gün önce kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bedelli olacaksa, 28 güne ne gerek vardır? Bu kadar zahmete lüzum olacak mıdır? Askerliğin teorik eğitimi doğru bir değerlendirme değildir. Asker silahla, ağıt siyahla anılır. Madem bedelli askerlikle ilgili düzenleme yapılacak, o zaman bunca kafa karışıklığı ve karmaşaya niye ihtiyaç duyulur? Adı üstünde bedelse verilir, sonuçta ilgililer terhis edilir.  bedelli askerlik tartışmalarını uzatarak canıyla bedel ödeyen kahramanlarımızın ruhlarını ve fedakârlık numunesi evlatlarımızın duygularını incitmemek asıldır, esastır, şarttır, elzemdir, temennimdir." ifadelerini kullanmıştı. 

Meclis'te görüşülen düzenlemeye göre, temel askeri eğitim süresi 28 günden 21 güne çekilecek. 25 yaş ve 15 bin liralık bedel söz konusu olacak.
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