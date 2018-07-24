Akademisyenleri ihraç yetkisi, rektörlere veriliyor!

AKP tarafından hazırlanan ve akademisyenlerin rektörler tarafından yargı kararı dahi olmadan ihraç edilmesinin önünü açan düzenleme Meclis Genel Başkanlığı’na sunuldu.





Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, hazırlanan teklif ile birlikte akademisyenlerin üniversitelerden ihracının YÖK tarafından gerçekleştirilmesi öngörülüyordu. Yargı kararına bile gerek duyulmadan akademisyenlerin ihracını öngören ve üç yıl süre ile ihraç yetkisinin YÖK’e veren düzenlemeye YÖK tarafından karşı çıkıldı. YÖK, ihraç yetkisinin rektörlere verilmesi gerektiğini ifade ederek düzenlemeye itiraz etti.









‘ATAYAN DA YARGILAYAN DA CEZAYI VEREN DE REKTÖR’





Üniversite Öğretim Elemanları Dayanışma Derneğinden (ÜNDER), konuya ilişkin açıklama yaparak, “Bugünlerde Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülen kanun teklifine göre rektörlere ihraç yetkisi verme tartışılmaktadır. Bu durumda rektör istemediği muhalif gördüğü veya eleştirdiği bir öğretim elemanını kanun yetkisine dayanarak üniversiteden ihraç edebilecektir. Bunun sonucunda rektör, hem atayan, hem yargılayan ve hem de ceza veren konumundadır. Bu kuvvetler ayrılığı prensibine de zıttır” ifadelerini kullandı.







