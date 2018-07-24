Samanyolu Haber /Gündem / Akademisyenleri ihraç yetkisi, rektörlere veriliyor! /24 Temmuz 2018 11:48

Akademisyenleri ihraç yetkisi, rektörlere veriliyor!

AKP tarafından hazırlanan yeni tasarı ile YÖK'e verilmesi planlanan 'akademisyenleri ihraç' yetkisinin rektörlere verileceği öğrenildi. Yeni düzenleme, yargı kararı olmadan akademisyenleri ihraç yetkisini de içeriyor.

Akademisyenleri ihraç yetkisi, rektörlere veriliyor!

AKP tarafından hazırlanan ve akademisyenlerin rektörler tarafından yargı kararı dahi olmadan ihraç edilmesinin önünü açan düzenleme Meclis Genel Başkanlığı’na sunuldu.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, hazırlanan teklif ile birlikte akademisyenlerin üniversitelerden ihracının YÖK tarafından gerçekleştirilmesi öngörülüyordu. Yargı kararına bile gerek duyulmadan akademisyenlerin ihracını öngören ve üç yıl süre ile ihraç yetkisinin YÖK’e veren düzenlemeye YÖK tarafından karşı çıkıldı. YÖK, ihraç yetkisinin rektörlere verilmesi gerektiğini ifade ederek düzenlemeye itiraz etti.


 
‘ATAYAN DA YARGILAYAN DA CEZAYI VEREN DE REKTÖR’ 

Üniversite Öğretim Elemanları Dayanışma Derneğinden (ÜNDER), konuya ilişkin açıklama yaparak, “Bugünlerde Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülen kanun teklifine göre rektörlere ihraç yetkisi verme tartışılmaktadır. Bu durumda rektör istemediği muhalif gördüğü veya eleştirdiği bir öğretim elemanını kanun yetkisine dayanarak üniversiteden ihraç edebilecektir. Bunun sonucunda rektör, hem atayan, hem yargılayan ve hem de ceza veren konumundadır. Bu kuvvetler ayrılığı prensibine de zıttır” ifadelerini kullandı.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Akademisyenleri ihraç yetkisi, rektörlere veriliyor! Sonraki Haber >>

Ahmet Şık’a kürsüde saldırı

Ahmet Şık’a kürsüde saldırı

Kardeşliğin Kerameti

Kardeşliğin Kerameti

Ukrayna, Avrupa’da Gabon ligine düştü

Ukrayna, Avrupa’da Gabon ligine düştü

'Zalimin işini kolaylaştırma zulme iştiraktır'

'Zalimin işini kolaylaştırma zulme iştiraktır'

Akın İpek canlı yayında soruları cevapladı

Akın İpek canlı yayında soruları cevapladı

Meriç'te ailesini kaybeden acılı babadan dünyaya yardım çağrısı

Meriç'te ailesini kaybeden acılı babadan dünyaya yardım çağrısı

Hakiki mü'minin ümit dünyası kararmaz

Hakiki mü'minin ümit dünyası kararmaz

Uçağın düşüşünü yolcu içeriden kaydetti

Uçağın düşüşünü yolcu içeriden kaydetti

Yolun sonuna geldik

Yolun sonuna geldik

İşte İnsanı batıran tehlike

İşte İnsanı batıran tehlike
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:12:36