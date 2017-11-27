Samanyolu Haber /Gündem / ABD'li savcılara da mı kırmızı bülten çıkaracaklar? /27 Kasım 2017 13:54

ABD'li savcılara da mı kırmızı bülten çıkaracaklar?

AKP yayın organı Sabah gazetesi Zarrab davası soruşturmasını başlatan Amerikalı savcılar için kırmızı bülten çıkarılacağını ileri sürdü.

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Gazete Avukat Mehmet Sarı’ya dayandırılan haberinde “Sarraf davasının savcılar hakkında kırmızı bülten çıkarılırsa artık dünyada rahat dolaşamazlar” denildi.

Haberde şöyle denildi: “Geçtiğimiz Nisan ayında Avukat Dr. Mehmet Sarı’nın ABD’li senatör Schummer, savcı Bharara, Michael Rubin ve Graham E. Fuller’in de aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında F…yle iltisaklı oldukları veya yardım ettikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasının ardından geçtiğimiz günlerde önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, uluslararası hukuka ve iç hukuka açıkça aykırı olan eylemleri gerçekçesiyle New York Güney Bölgesi eski savcısı Preet Bharara, savcı John H. Kim ve diğer savcılık görevlileri hakkında soruşturma başlatıldı. Avukat Dr. Mehmet Sarı, Zarrab davası ABD’nin Türkiye’ye karşı yürüttüğü kirli siyasetin bir tezahürü. Bu savcılar hakkında kırmızı bülten çıkarılırsa, dünyada artık rahat dolaşamaz hale gelirler.” dedi


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