Liseye giriş sınavı yeniden değişti

Bakan Yılmaz’ın açıklamaları şu şekilde:







“Bir önceki açıklamamızda 60 soru soracağımızı söylemiştik ancak biz bunu yaparken bizim öğrencilerimiz, ortaokulu bitirecekler liseye geçecekler. Aynı şekilde liseyi bitirip üniversiteye gidecekler. Daha sonra soru sayısını 90’a çıkardık. 135 dakikalık bir süre içinde.”





Yılmaz’ın açıklamasına göre soruların dağılımı ise şöyle olacak, 20 fen, 20 Matematik, 20 Türkçe, 10 İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, 10 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 10 yabancı dil.





TRT’ye konuşan Bakan Yılmaz’ın açıklamaları şu şekilde:





-Hangi dersten kaç soru olacağı sorusuna, önce 60 soru sorulacak demiştik, ancak Üniversite sınavına girerken sorulacak sorulara ilişkin her branştan 20’şer soru sorulacak. Tek oturumda yapılacak. Belki 10 dakika ara verilebilir. Tek oturumda 90 soru 135 dakikada sorulacak. İnkılap, Din Kültürü derslerinden 10’ar soru sorulacak. Soruların tamamı 8. sınıftan gelecek.





-Bizim sistemimizde sınav zorunlu olmayacak, isteyen girecek. Sadece yüzde 10’luk bir bölümü girmiş olacak. Öğrenci sayısı yüzde 10’a tekabül eden bir okul kontenjanı sınava ayrılmış olacak. Proje okulları olan okullar bunlar. Bu okullar vardı zaten. Yüzde onluk kapsam içine giren okullar her yıl güncellenecek.





-Sınav sistemi dışında herkes kendi mahallesindeki istediği okul gidebilecek. Bundan sonra farklı akademik düzeydeki öğrenciler de başarı gösterebilecek.





-Bu sene bu seviyede 1 milyon 180 bin öğrencimiz var. Bu sayı ilk yıl biraz daha fazla olabilir. Başarıyı yakaladığında çocuklar sistemin rahatlığı anlaşılmış olacak. İlkokuldan ortaokula geçiş var mı? Yok. Aynı sistemi ortaokuldan liseye yapılacak dendiğinde herkes şüphede kalıyor.





-Tercihli sistemden bahsediliyor. Bunun oranı ne kadar olacak? Sorusuna ise, Üniversiteye gitmeden önce dahi meslek sahibi olsun diyenler var, Anadolu lisesi, sosyal bilimler lisesi, spor lisesi, gibi liseler var. Bunlar dikkate aldığımızda kapasitemiz arzın üstünde kalıyor. 1 milyon 200 bin adayımız var onun üzerinde kapasitemiz var. Kimse açıkta kalmayacak. Bir veli evladını imam hatipe göndermiyorsa biz öyle bir kayıt yapmayacağız. Kimsenin evladını istemediği bir okula göndermeyeceğiz.”