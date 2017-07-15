AKP adaleti... Komşusunu keserle katletti, iyi hal indirimi aldı

Bursa'da, evinin kapısında gördüğü komşusu 25 yaşındaki İmdat Oran'ı, eşi ile olan yakınlığından rahatsız olduğu için başına keserle 14 kez vurarak öldürdü. 30 yaşındaki katil zanlısı Hâkim Özbay, önce ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanığın cezasını duruşmadaki iyi halinden dolayı 25 yıla indirdi.





"Eşimi yatak odasında gecelikle görünce evimin kapısındaki komşumu öldürdüm"





Hakkında Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan dava açılan Hakim Özbay, daha önce yaptığı savunmada, "İş çıkışı evime geldiğimde yatak odasında eşim Alev'i gecelikle, İmdat'ı ise giyinik gördüm. Sonra da kendisini öldürdüm" dedi. Mahkemede ifade veren Alev Özbay ise eşinin gerçekleri söylemediğinini belirtip, "O gün ben evde oturuyordum. İşten gelen Hakim kapının zilini çalıp bana, 'İmdat'ı öldürdüm. Bana battaniye ver' dedi. Ben de dışarı çıkıp telefon ile polise haber verdim" dedi.





Müebbet hapis cezası 'iyi hal'den 25 yıla indirildi





Karar aşamasına gelen yargılamaya devam edildi. Çıktığı son duruşmada ifadesini tekrarlayan Hakim Özbay son sözü olarak "Takdir mahkemenindir" dedi.Duruşmaya kısa süre ara veren heyet, Hakim Özbay'ı önce ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, sanığın duruşmadaki iyi halini dikkate alarak bu cezayı 25 yıla indirdi.





"Namus cinayeti değil, yalan söylüyor"





Yargılama sonrası açıklamada bulunan öldürülen İmdat Oran'ın ağabeyi Behçet Oran, "Hakim Özbay'ın cinayeti namus meselesi yüzünden işlediği iddiaları doğru değil. Yalan söylüyor. Hiç yüzünden kardeşimi öldürdü. Yazık oldu kardeşime" diye konuştu. (Cumhuriyet)