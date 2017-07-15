Hizmet Okulu öğrencilerine 2 madalya daha

Uluslararası kimya olimpiyatlarının bu yıl 49.'su Tayland'ın Nakhon Pathom kentinde gerçekleşti. 78 ülkeden 300'ün üzerinde öğrenci 4 Temmuz'dan itibaren üç aşamalı teorik ve uygulamalı sınav sürecinden geçti. Değerlendirmeler sonunda 4 kişilik Romanya takımı 2 altın ve 2 gümüş madalya elde etti. Altın madalyalardan birini Uluslararası Bükreş Bilgisayar Lisesi öğrencisi Alexandra Dima kazandı.





Slovenya'nın başkenti Lubliana'da düzenlenen Orta Avrupa bilgisayar olimpiyatlarında ise Romanya takımı yine madalyaları topladı. Dört kişilik Romanya takımı bu yarışmadan 3 altın, 1 gümüş madalya çıkardı. Romanya adına gümüş madalyayı Uluslararası Bükreş Bilgisayar Lisesi öğrencisi Andrei Costin Constantinescu elde etti.

Her iki öğrenci grubu Bükreş Otopeni havaalanında yakınları ve öğretmenlerince sevgi gösterileriyle karşılandı.















