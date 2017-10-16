Samanyolu Haber /Gündem / AKP 2019 öncesi seçim sistemini değiştiriyor... /16 Ekim 2017 12:28

AKP 2019 öncesi seçim sistemini değiştiriyor...

AKP, son beş yıldır zaman zaman gündeme getirdiği ‘daraltılmış bölge’ seçim sistemi üzerinde çalışmaya başladı. Daraltılmış bölge sistemi ilk sıradaki partinin oy oranının çok üzerinde milletvekili çıkarmasını sağlıyor.

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AKP'nin 2019 için düşündüğü seçim sistemi havuz medyasında haber olmaya başladı.. Küçük partileri bitirecek , az oyla mecliste büyük çoğunluğu elde edecek bir sitem üzerinde çalışan AKP 2019 seçimlerini şimdiden kendi lehine planlıyor.. 

AKP başkanlık sistemine uyumlu bir seçim sistemi getirilmesi gerekçesiyle çalışma yapıyor. Çalışmada ‘daraltılmış bölge’ ve ‘tercihli milletvekili adaylığı’ sisteminin birlikte uygulanmasının üzerinde duruluyor.

Altıdan çok milletvekili varsa iki seçim bölgesi

Daraltılmış tercihli seçim sistemine göre, altıdan fazla milletvekili çıkaran illerde birden çok seçim bölgesi oluşturulacak. Siyasi partiler, her bir seçim bölgesi için milletvekili sayısının iki katı aday gösterecek.

Tercihli sisteme göre de seçmen de partisine oyu atarken isterse adaylar arasından birini işaretleyecek. Aday yeterli oyu alırsa listenin arka sırasından adaylar öne çıkıp seçilebilecek.

‘Yüzde 10’ barajından bahsedilmior

Haberde ayrıca Türkiye milletvekilliğinin de gündemde olduğu yazıldı. Partilerin milletvekili çıkarmasına yaramamış ‘artık oylar’ın bir havuzda toplanarak ‘Türkiye milletvekilliği’ adı altında yeni bir seçim bölgesi oluşturuyor. Sistem 1960’larda uyglamaya konmuştu.

Haberde bir partinin Meclis’e girebilmesi için aşması gereken yüzde 10 barajının kaldırılması konusunda bir verilmedi.

Özal’ın sistemi

1987 seçimlerinde ‘daraltılmış bölge’ seçim sistemi uygulanmış, yüzde 36 oyla birinci parti olan ANAP parlamentonun yüzde 65’ine hakim olmuştu.
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