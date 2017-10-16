Milli Eğitim değil soruşturma bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2017 yılı ilk altı ay mali faaliyet raporuna göre, Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca 2017 Ocak-Haziran döneminde 9 bin 42 kişi hakkında inceleme, soruşturma ve ön inceleme ve suç duyurusu raporu düzenlendi. Raporda, bütçesini en çok harcayan okulların da yüzde 85 oranla din öğretimi okulları olduğu belirtildi.





Raporda, Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca bu yılın ilk altı aylık döneminde yapılanlar şöyle sıralanıyor:





* 71 inceleme, 80 soruşturma, 14 ön inceleme ve 19 suç duyurusu çalışması yapıldı.





* 9 bin 42 kişi hakkında inceleme, soruşturma ve ön inceleme, suç duyurusu raporu düzenlendi.





18 bin dava takibi





Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ise 2017 Ocak-Haziran döneminde şunlar yapıldı:





* “9 bin 334 tanesi kanun hükmünde kararname ile tesis edilen ihraç işlemlerine ilişkin olmak üzere toplam 18 bin 79 adet davanın takibi gerçekleştirildi.





* Hukuk Müşavirliğince düzenleyici işlemler ve Bakanlık birimlerinden talep edilen konulara ilişkin toplam 414 adet hukuki görüş verildi.”





Rapora göre, 16 ülkede Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren 70 okul bulunuyor. Bu okullarda öğrenim gören öğrenci sayısı ise 12 bin 304.





Raporda, Somali, Gine, Sudan, Tayland, Pakistan, Moldova, Senegal, Moritanya, Kazakistan’da FETÖ adına faaliyet gösteren okullara el konulması ve bu okulların Türkiye Maarif Vakfı’na devredilmesine ile ilgili olarak Bakanlık ve Türkiye Maarif Vakfı yetkililerince çalışmalar yapıldığı da belirtiliyor.





En çok parayı İHL’ler harcadı





Raporun, ilk altı aydaki bütçe giderleri bölümüne göre ise bütçesini en çok harcayan kurum, yüzde 85.07 oranla din öğretimi okulları oldu. Özel eğitim okul ve kurumları, bütçelerinin yüzde 69’unu, genel ortaöğretim okulları yüzde 62.82’sini, mesleki ve teknik eğitim okulları yüzde 61.95’ini, okul öncesi ve ilköğretim okulları ise yüzde 47.92’sini harcamış.





Yurtdışına okul ‘yatırımları’





* Azerbaycan: Yeni bir eğitim kampusu yapılması için Azeri makamlarıyla görüşmeler devam ediyor.





* Moldova: Kongaz Süleyman Demirel Türk-Moldova Lisesi Mutabakat Zaptı ve Yönetmeliği ve okulda okutulacak haftalık ders çizelgeleri ile ilgili çalışma yapılıyor.





* Suudî Arabistan: Medine’de Haremeyn bölgesinde bulunan okula yeni bir eğitim binası yapılacak.





* Afganistan: Afganistan Mezarı Şerif vilayetindeki Habibe Kadiri Kız Lisesi’nin Türkiye Maarif Vakfı’na devri ile ilgili işlemlere devam ediliyor.





* Kırgızistan: Kırgızistan’da görev yapan öğretmenlerin vize işlemlerine yönelik çalışmalar sürüyor.