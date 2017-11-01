Samanyolu Haber /Gündem / 'AKM'yi yıkıyoruz, yeni binayı Pazartesi tanıtacağım' /01 Kasım 2017 12:31

'AKM'yi yıkıyoruz, yeni binayı Pazartesi tanıtacağım'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yıkılıp yerine daha büyük ve modern bir mimari ile opera binası inşa edileceğini söyledi.

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6 Kasım pazartesi günü yeni opera binasının lansmanını yapacağını da belirten Erdoğan, "İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nin olduğu yeri yıkıyoruz'' dedi. 

Beştepe'deki Turizm Şûra'sında konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle dedi:

''Bugün burada bir müjde vermek istiyorum. Burası Ankara'daki bizim yarı opera binası diyebileceğimiz bir kongre merkezimiz 2 bin kişilik. Şimdi İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nin olduğu yeri yıkıyoruz ve oraya daha büyüğünü, çok çok farklı, çok çok modern bir mimariyle, inşallah Pazartesi günü İstanbul'da lansmanını yapacağım ve bu lansmanını yapmak suretiyle de 2019'un sonuna kadar orada biz bir opera binasını İstanbulumuza kazandırmış olacağız. İnşallah 2019 seçiminden önceye yetiştireceğiz.''



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