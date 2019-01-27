Samanyolu Haber /Gündem / AKİT: Maduro'yu gönderirlerse bilin ki Erdoğan'ı da paketlerler /27 Ocak 2019 11:52

AKİT: Maduro'yu gönderirlerse bilin ki Erdoğan'ı da paketlerler

Venezuela'da yaşananları değerlendiren Akit TV program sunucusu Fatih Dağıstanlı, "Eğer Maduro'yu gönderirlerse, bilin ki Erdoğan'ı paketlerler, yani bu Erdoğan'ı paketlemenin ilk adımı. İlk yol ve yöntemi" dedi.

AKİT: Maduro'yu gönderirlerse bilin ki Erdoğan'ı da paketlerler

Akit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu ve Akit Tv programcısı Fatih Dağıstanlı, Venezuela'daki olayları değerlendirirken olayı 'Erdoğan'ı göndermeye' bağladı. İki AKP'li, programda "Maduro'nun yanında olmak Erdoğan'ın yanında olmaktır" diyerek Maduro'ya destek verdi.

Akit TV'de yayınlanan 'Manşetlerin Dili' adlı programında, Maduro'ya destek olmanın gerektiğini söyleyen program sunucusu Fatih Dağistanlı, "Maduro'nun yanında durmak bir anlamda Erdoğan'ın yanında da durmaktır. Ayrı ayrı adamlar olabilir, ayrı ayrı ülkeler olabilir ama başlarına gelenler ülkelerin içinde bulunduğu durumlar hepsi birbirine benziyor. Eğer Maduro'yu gönderirlerse, bilin ki Erdoğan'ı paketlerler, yani bu Erdoğan'ı paketlemenin ilk adımı. İlk yol ve yöntemi." dedi


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