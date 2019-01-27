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Türk üssüne saldırının görüntüleri ortaya çıktı
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Türk üssüne saldırının görüntüleri ortaya çıktı
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27 Ocak 2019 11:40
Türk üssüne saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Duhok'ta Türk üssüne saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Duhok'ta Türk üssüne saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Duhok kenti Şeladize ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait üsse yapılan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının görüntüleri ortaya çıktı.…
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