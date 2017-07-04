Samanyolu Haber /Gündem / Akın Öztürk'ten Akar'a mektup /04 Temmuz 2017 11:25

Akın Öztürk'ten Akar'a mektup

15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan eski Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) üyesi orgeneral Akın Öztürk'ün Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a ve Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler’e mektup gönderdiği ortaya çıktı. Öztürk'ün Akar'a hitaben, "Sayın savcının iddianamesini hazırlarken sizlerin ifadelerinin içinde bulunması hayati önem taşımaktadır. Bu konuda gereğini yapacağınıza gönülden inanıyor, saygı sunuyorum" dediği öğrenildi

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15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan isimlerden Akın Öztürk'ün, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler’e hitaben mektup kaleme aldığı öğrenildi.

Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre, 25 Temmuz 2016’da yazılan mektupta, Akar'a hitaben şu ifadeler kullanıldı:

“15 Temmuz günü birlikte yaşadığımız olayları, 2 günlük gözetim süresinden sonra sayın savcı Serdar Coşkun’a detaylarıyla anlattım. Doğal olarak zat-ı alinizi, 2. Başkanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı ile diğer kurtardığımız generalleri şahit olarak gösterdim. Sayın savcının iddianamesini hazırlarken sizlerin ifadelerinin içinde bulunması hayati önem taşımaktadır. Bu konuda gereğini yapacağınıza gönülden inanıyor, saygı sunuyorum. Not: Konuyla ilgili hiçbir bilgim olmayıp Abidin Paşa’nın ricasıyla 4. Üs Komutanlığı’na gittiğimi arz ederim.”

Öztürk, Güler’e yazdığı mektupta ise savcıya verdiği ifadenin ana hatlarını anlattıktan sonra ‘bir an önce müdahale edilmesi’ talebinde bulunarak şunları kaydetti: “Sayın savcının iddianameyi hazırlarken sizin şahitliğiniz çok önemli. Onun için bir an önce müdahale etmenizde yarar vardır diye düşünüyorum. Gelişen olaylarla ilgili hiçbir bilgim yok. Bizi birileri bir yerlere monte etmişler. Gereğini saygılarımla arz ederim.”

 
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