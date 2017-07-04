Benzine ZAM geliyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), benzin fiyatlarında 12-13 kuruş kadar zam beklendiğini duyurdu.





PÜİS'ten yapılan açıklama şöyle:





'Rafineri çıkış fiyatında değişiklik beklendiği için 5 Temmuz 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzinin pompa satış fiyatında 12-13 kuruş artış beklenmektedir. Motorinin pompa satış fiyatında ise bugün için bir değişiklik beklenmemektedir.'





Zamlı fiyatlarla benzinin litresi tekrar 5 liranın üzerine yüklecek. Halen İstanbul'da ortalama 4.96 TL'den satılan benzinin litresi gece yarısından itibaren 5.08-5.09 TL'ye yükselecek.