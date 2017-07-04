Samanyolu Haber /Ekonomi / Benzine ZAM geliyor /04 Temmuz 2017 09:54

Benzine ZAM geliyor

PÜİS benzinin pompa satış fiyatında 12-13 kuruş artış beklendiğini açıkladı.

Benzine ZAM geliyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), benzin fiyatlarında 12-13 kuruş kadar zam beklendiğini duyurdu.

PÜİS'ten yapılan açıklama şöyle:

'Rafineri çıkış fiyatında değişiklik beklendiği için 5 Temmuz 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzinin pompa satış fiyatında 12-13 kuruş artış beklenmektedir. Motorinin pompa satış fiyatında ise bugün için bir değişiklik beklenmemektedir.'

Zamlı fiyatlarla benzinin litresi tekrar 5 liranın üzerine yüklecek. Halen İstanbul'da ortalama 4.96 TL'den satılan benzinin litresi gece yarısından itibaren 5.08-5.09 TL'ye yükselecek.
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