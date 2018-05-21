Samanyolu Haber /Gündem / Akaryakıta zam geldi ama seçim sebebiyle pompaya yansıtılmadı /21 Mayıs 2018 10:53

Akaryakıta zam geldi ama seçim sebebiyle pompaya yansıtılmadı

Seçim öncesi zamları gizlemek için ilk operasyon yapıldı. Benzine yapılan 27, motorine ise 32 kuruşluk zam, akaryakıtta alınan vergiden düşüldü. Böylece pompa fiyatı aynı kaldı.

SHABER3.COM

Dövizdeki hızlı artışa bağlı olarak akaryakıt ürünlerinde zamlar peş peşe geldi. Hükümet, seçim öncesi zamların artmaması için de ÖTV önlemini getirdi. Akaryakıt fiyatlarının yükselmemesi için yapılan ÖTV düzenlemesinden sonra, ilk zammın gelişiyle zamlar pompaya yansıtılmadı. Bu karara göre akaryakıt ürünlerinin yurt içi rafineri çıkış tutarında, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarına bağlı artışlarda ÖTV, gerçekleşen artış tutarı kadar düşürülecek.

ÖTV'DEN DÜŞÜRÜLDÜ

Alınan kararın ardından dövizdeki artışın devam etmesi sonrası, döviz kuru ve petrol ile endeks değerlerindeki artış motorinde 32, benzinde 27 kuruş zammı gündeme getirdi. Ancak bu tutarların karşılığına denk gelen ÖTV düşürüldü ve zamlar pompaya yansıtılmadı. Akaryakıtta vergilerin düşmesi vatandaş adına sevindirici. Fakat bütçe açığı düşünüldüğü zaman bu hamlenin ekonomiye etkisinin nasıl olacağı merak ediliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ... Sonraki Haber >>

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:17:38