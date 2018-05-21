Samanyolu Haber /Gündem / Zencani'nin şirketleri konusunda İran ile Türkiye arasında yeni bir kriz.... /21 Mayıs 2018 10:59

Zencani'nin şirketleri konusunda İran ile Türkiye arasında yeni bir kriz....

İran'ın, Onur Air’in kendilerine ait olduğu gerekçesiyle 3 yıl önce İstanbul’da açtığı davalardan ilk karar çıktı. Mahkeme, İran tarafının talepleri için ret kararı verdi. Onur Air hisselerinin üçüncü kişilere devri için tedbir kararını da kaldıran mahkeme, şirketin İranlı ortağının yokluğunda yapılan genel kurulda alınan kararların da yerinde olduğuna hükmetti.

SHABER3.COM


İRAN devletini 2.8 milyar dolar dolandırmakla suçlan Babek Zencani ve iki ortağı İran’da tutuklu yargılandıkları davada 2 yıl önce idam cezası aldı. İran, söz konusu yargılama ile eş zamanlı olarak çeşitli ülkelerde de bir dizi dava açtı. Açılan davaların özünü, Zencani’nin doğrudan kendi adına veya adamları üzerinden aldığı şirketlerin, İran Petrol Bakanlığı’na ait paralar ile alındığı; dolayısı ile söz konusu şirketlerin İran’a ait olduğu iddiası oluşturuyor.

Bu doğrultuda İran, Zencani’nin ortağı Mehdi Şems’in hissedarı olduğu Onur Air ile bağlı bulunduğu Ten Tour Turizm AŞ’ye karşı da 2015 yılında İstanbul Adliyesi ve Bakırköy Adliyesinde 4 dava açtı. Yapılan yargılamalar sonrası davalardan bir kısmı için birleştirme kararı verilerek dava sayısı ikiye düşürüldü.

10 MAYIS’TA AÇIKLANDI
İkisi de Bakırköy Adliyesine görülen davaların biri sonuçlanırken, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Onur Air’e karşı Ağustos 2015’te açılan ilk davanın gerekçeli kararını geçtiğimiz günlerde açıkladı. Hem davacı hem de davalı tarafların sunduğu deliller ve yaptığı savunmalar sonrasında önce şirket hisselerinin üçüncü kişilere devrine tedbir koyan ardından da 15 Aralık 2016’da bu tedbiri kaldıran mahkeme, 1.5 yıl sonra davaya ilişkin nihai kararını verdi. 10 Mayıs tarihli gerekçeli kararda, İran tarafının davası ret edilirken, genel kurula katılım için usulüne uygun tebligat yapıldığı kaydedildi. Mahkeme, davacı tarafın katılması halinde de oy oranı gereği sonucun değişmeyeceğini kaydetti. Kararda şirketin 2012-14 dönemini kapsayan 3 yıllık dönemde zararının arttığı, sermaye artırımına da bu nedenle gidildiği de belirtilirken ayrıca, “Ön alım hakkı zaten geçerli değil” hükmü de yer aldı. Mahkemenin bu kararını, İran tarafının temyiz hakkı var. Karara ilişkin taraf avukatlarından ise herhangi bir açıklama yapılmadı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Zencani'nin şirketleri konusunda İran ile Türkiye arasında... Sonraki Haber >>

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:17:15