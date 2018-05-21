Zencani'nin şirketleri konusunda İran ile Türkiye arasında yeni bir kriz....





İRAN devletini 2.8 milyar dolar dolandırmakla suçlan Babek Zencani ve iki ortağı İran’da tutuklu yargılandıkları davada 2 yıl önce idam cezası aldı. İran, söz konusu yargılama ile eş zamanlı olarak çeşitli ülkelerde de bir dizi dava açtı. Açılan davaların özünü, Zencani’nin doğrudan kendi adına veya adamları üzerinden aldığı şirketlerin, İran Petrol Bakanlığı’na ait paralar ile alındığı; dolayısı ile söz konusu şirketlerin İran’a ait olduğu iddiası oluşturuyor.





Bu doğrultuda İran, Zencani’nin ortağı Mehdi Şems’in hissedarı olduğu Onur Air ile bağlı bulunduğu Ten Tour Turizm AŞ’ye karşı da 2015 yılında İstanbul Adliyesi ve Bakırköy Adliyesinde 4 dava açtı. Yapılan yargılamalar sonrası davalardan bir kısmı için birleştirme kararı verilerek dava sayısı ikiye düşürüldü.





10 MAYIS’TA AÇIKLANDI

İkisi de Bakırköy Adliyesine görülen davaların biri sonuçlanırken, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Onur Air’e karşı Ağustos 2015’te açılan ilk davanın gerekçeli kararını geçtiğimiz günlerde açıkladı. Hem davacı hem de davalı tarafların sunduğu deliller ve yaptığı savunmalar sonrasında önce şirket hisselerinin üçüncü kişilere devrine tedbir koyan ardından da 15 Aralık 2016’da bu tedbiri kaldıran mahkeme, 1.5 yıl sonra davaya ilişkin nihai kararını verdi. 10 Mayıs tarihli gerekçeli kararda, İran tarafının davası ret edilirken, genel kurula katılım için usulüne uygun tebligat yapıldığı kaydedildi. Mahkeme, davacı tarafın katılması halinde de oy oranı gereği sonucun değişmeyeceğini kaydetti. Kararda şirketin 2012-14 dönemini kapsayan 3 yıllık dönemde zararının arttığı, sermaye artırımına da bu nedenle gidildiği de belirtilirken ayrıca, “Ön alım hakkı zaten geçerli değil” hükmü de yer aldı. Mahkemenin bu kararını, İran tarafının temyiz hakkı var. Karara ilişkin taraf avukatlarından ise herhangi bir açıklama yapılmadı.