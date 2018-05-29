Samanyolu Haber /Gündem / Akaryakıt fiyatları bir kez daha arttı... /29 Mayıs 2018 10:23

Akaryakıt fiyatları bir kez daha arttı...

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası akaryakıtta 8 kuruşluk zam ihtiyacı oluştuğunu açıkladı

SHABER3.COM

Akaryakıt fiyatlarında ortaya çıkan zam ihtiyacı, ÖTV düzenlemesiyle 2'nci kez pompa fiyatlarına yansıtılmadan karşılandı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamada, rafineri çıkış fiyatlarında ÖTV'nin gerçekleşen artış tutarı kadar düşürülmesine ilişkin 17 Mayıs'ta yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararı, bu gece yarısından itibaren motorin ve benzinde oluşan 8 kuruşluk zam ihtiyacını karşılamak üzere 2'nci kez uygulanacağı belirtildi.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren 95 oktan kurşunsuz benzinin ÖTV'si litrede 2,1241 liradan 2,0424 liraya, 98 oktan benzinde litrede 2,2461 liradan, 2,1644 liraya, motorinde 1,5679 liradan 1,4871 liraya, LPG'de kilogramda 1,6501'den 1,5121'e düşürüldü.

Öte yandan EPGİS, gazyağı fiyatında 18 kuruşluk indirim yapıldığını duyurdu. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Akaryakıt fiyatları bir kez daha arttı... Sonraki Haber >>

Özgür düşünlerin boynuna geçirilen “İlmik” gösterime girdi...

Özgür düşünlerin boynuna geçirilen “İlmik” gösterime girdi...

Bomba şakası faciayla sonuçlanıyordu....

Bomba şakası faciayla sonuçlanıyordu....

Sahneden fırlatılan vatandaş sosyal medya gündemine oturdu

Sahneden fırlatılan vatandaş sosyal medya gündemine oturdu

Örümcek gibi tırmanıp çocuğu kurtaran Malili göçmen dünyanın dilinde

Örümcek gibi tırmanıp çocuğu kurtaran Malili göçmen dünyanın dilinde

Kime Oy Verilir? Kime Verilmez?

Kime Oy Verilir? Kime Verilmez?

İzmir'de AKP ve MHP'li grup, CHP'lilerin mitinginden çıkanlara saldırdı

İzmir'de AKP ve MHP'li grup, CHP'lilerin mitinginden çıkanlara saldırdı

2014'te yaklaşan hukuksuz operasyonu böyle anlatmış

2014'te yaklaşan hukuksuz operasyonu böyle anlatmış

Şimdinin AKP'lilerin unutmak istedikleri sözler

Şimdinin AKP'lilerin unutmak istedikleri sözler

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:22:23