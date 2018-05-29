Trump'tan Türkiye'ye ağır yargı eleştirisi: Türkiye'de bir yargı süreci var ama pek yargı denemez

Türkiye ile ABD ilişkilerindeki kriz hâlinde Suriye ana merkezde yer alırken 15 Temmuz sonrası İzmir’de tutuklanan Pastör Brunson konusu da sıcaklığını koruyor…





Öyle ki, Trump Erdoğan’a çağrı yaparak papazın serbest bırakılmasını istemişti. Geçen haftalarda Trump, Brunson hakkında ''O casus ise ben ondan da casusum'' diye tweetlemişti.





Erdoğan ise Gülen’i kastederek, “Sizde de bizim papaz var. Siz de onu serbest bırakın” karşılığını vermişti.





Hakkında 35 yıl hapis istenen Andrew Craig Brunson'un yargılanması sürüyor. Mahkeme tutukluluğun devamı yönünde karar vermişti.





ABD Başkanı Donald Trump ise Türkiye'de tutuklu yargılanan rahip Brunson'a 'Seni kurtaracağız' mesajı gönderirken "Türkiye'de yargılanması devam ediyor, ama yargı süreci de pek yargı süreci değil" dedi.





''Bizim rahip Brunson'ımız var, harika bir Hıristiyan rahip, Türkiye'de bulunuyor. Uzun zamandır orada. Onun bir casus olduğunu söylüyorlar, ama o casus değil'' diye konuşan Trump şöyle devam etti:





''Rahip Brunson, umarım bizi duyabiliyorsunuz, bir noktada size yardım edeceğiz. Bunun üzerinde uzun zamandır çalışıyoruz. O uzun zamandır orada ve kendisi tümüyle masum bir adam. Hep birlikte çalışacağız ve bırakılması için çalışmaktayız. O zor zamanlar geçiriyor.''





ABD Başkanı Trump, Türkiye'deki yargıyı da eleştirdi:





"Türkiye'de yargılanması devam ediyor, ama yargı süreci de pek yargı süreci değil. Ve Türkiye'dekilerle bu konuda bir şey yapılması için konuşuyoruz."