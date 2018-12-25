Samanyolu Haber /Gündem / Akar: Fırat'ın doğusuna askeri harekat planı programa uygun şekilde ilerliyor /25 Aralık 2018 12:28

Akar: Fırat'ın doğusuna askeri harekat planı programa uygun şekilde ilerliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat'ın doğusuna askeri harekatla ilgili, "Bütün her şey planlandı, programlandı, her şey zamanına uygun şekilde devam ediyor" dedi.

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Akar, 'tek tip askerlik' sorusunu ise şöyle cevapladı:

"Çalışıyoruz. Tek tip askerlik konusu herhangi bir şekilde geçici bir konu olmayacak. Eğer yapabilirsek ona çalışıyoruz, elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Bakanlıklarımızla, ilgili kurum ve kuruluşlarımızla konuşmak, görüşmek suretiyle kalıcı bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bu bakımdan çalışma dikkatli ve hassas bir şekilde ilerliyor. Öyle bir şey yapalım ki bir daha tekrar tekrar gündeme gelmesin, herkes çalışmalarını, faaliyetlerini ön görebilsin, planlayabilsin şeklinde."

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